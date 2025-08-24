Sport
CFR Cluj revine pe teren după eșecul din Suedia. Clujenii vor confrunta Oțelul Galați în Superligă
CFR Cluj revine astăzi în campionat, la câteva zile după înfrângerea usturătoare suferită în UEFA Conference League, unde a pierdut cu scorul 2-7 în fața celor de la Hacken.CFR Cluj revine astăzi în campionat, la câteva zile după înfrângerea usturătoare suferită în UEFA Conference League | Foto: CFR 1907 Cluj- Facebook
„Feroviarii” vor întâlni astăzi Oțelul Galați, într-o partidă programată la 16:15. Totuși, Clujenii traversează o perioadă dificilă în deplasări, cu singură victorie în ultimele opt meciuri de campionat jucate pe teren advers (4-1 cu Rapid, pe 19 mai 2025), bilanț completat de cinci remize și două înfrângeri.
Programul complet al etapei a șaptea din Superliga
- Duminică | 16:15 | SC Oțelul Galați - FC CFR 1907 Cluj
- Duminică | 18:30 | Universitatea Craiova - FC Petrolul
- Duminică | 21:30 | FCSB - FC Argeș
- Luni | 19:00 | AFC Hermannstadt - FC Farul Constanța
