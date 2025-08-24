CFR Cluj revine pe teren după eșecul din Suedia. Clujenii vor confrunta Oțelul Galați în Superligă

CFR Cluj revine astăzi în campionat, la câteva zile după înfrângerea usturătoare suferită în UEFA Conference League, unde a pierdut cu scorul 2-7 în fața celor de la Hacken.

„Feroviarii” vor întâlni astăzi Oțelul Galați, într-o partidă programată la 16:15. Totuși, Clujenii traversează o perioadă dificilă în deplasări, cu singură victorie în ultimele opt meciuri de campionat jucate pe teren advers (4-1 cu Rapid, pe 19 mai 2025), bilanț completat de cinci remize și două înfrângeri.

Programul complet al etapei a șaptea din Superliga

Duminică | 16:15 | SC Oțelul Galați - FC CFR 1907 Cluj

Duminică | 18:30 | Universitatea Craiova - FC Petrolul

Duminică | 21:30 | FCSB - FC Argeș

Luni | 19:00 | AFC Hermannstadt - FC Farul Constanța

