Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu Maia Sandu la Chișinău

Premierul României, Ilie Bolojan, a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul vizitei sale oficiale în țara vecină.

Dimineața, Bolojan s-a întâlnit cu omologul său, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chișinău, iar după, ce doi premieri au vizitat vama Albița și punctele de lucru din zonă, notează Agerpres. Ulterior, șefii guvernelor au participat la Festivalul Tezaur Național 2025, în satul Horești, raionul Ialoveni, și s-au întâlnit cu cetățenii din satul Bardar.

În cadrul conferinței de presă comune, Ilie Bolojan a declarat că, în ultimii 35 de ani, „gardul de sârmă ghimpată dintre România și Republica Moldova a fost transformat într-un spațiu al speranței, prieteniei și solidarității. Astăzi, firme moldovenești sunt prezente în România și firme românești investesc în Republica Moldova”.

Dorin Recean a subliniat că relațiile bilaterale s-au ridicat „la cel mai frățesc nivel” de când Nicuşor Dan este președintele României și Ilie Bolojan premier. El a adăugat că România și Republica Moldova s-au susținut reciproc în fața provocărilor externe și au împărtășit bucuriile succeselor internaționale și sportive.

