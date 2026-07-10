Zboruri directe spre Viena și Frankfurt: Aeroportul Cluj își consolidează poziția prin accesul către destinații intercontinentale

Aeroportul Internațional Cluj își extinde rețeaua de destinații. Noi rute spre Viena și Frankfurt, două dintre cele mai importante hub-uri aeriene din Europa și printre cele mai dorite destinații de către pasagerii din Transilvania, vor fi operate de vineri, 17 iulie, de pe Aeroportul „Avram Iancu”.

Zboruri directe spre Viena și Frankfurt: Aeroportul Cluj își consolidează poziția prin accesul către destinații intercontinentale|Foto: airportcluj.ro

Cluj – Viena și Cluj-Frankfurt sunt rute ce contribuie la dezvoltarea conectivității aeriene a regiunii și la extinderea oportunităților de călătorie pentru pasagerii din Transilvania.

Vineri, 17 iulie, zborurile vor fi lansate oficial de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Zboruri directe spre Viena și Frankfurt: Aeroportul Cluj își consolidează poziția prin accesul către destinații intercontinentale

Cele două rute vor fi operate de două ori pe săptămână, în zilele de marți și vineri.

Sursa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Această extindere contribuie la diversificarea portofoliului de destinații a Aeroportului Internațional Cluj și la consolidarea conectivității aeriene a regiunii, atât prin rute dedicate călătoriilor de vacanță, cât și prin legături directe către mari centre internaționale de transport aerian.

„Introducerea în premieră a zborurilor directe către Viena și Frankfurt de către compania românească Animawings, marchează un pas important pentru Aeroportul Internațional Cluj și răspunde unei cereri constante din partea pasagerilor pentru conexiuni rapide către marile hub-uri aeriene europene. Aceste rute facilitează accesul către unele dintre cele mai importante noduri de transport aerian la nivel global, reducând timpii de conexiune către destinații intercontinentale. Din perspectiva aeroportului, estimăm că aceste noi legături vor contribui la creșterea traficului de pasageri, la extinderea ariei de acoperire și la consolidarea conectivității aeriene a regiunii”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj.

Zborurile vor fi operate cu aeronave Airbus A220, oferind un nivel ridicat de confort și eficiență.

Noile rute au un impact direct asupra dezvoltării Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, prin creșterea traficului de pasageri, extinderea ariei de acoperire și consolidarea conectivității la nivel european și global.

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