David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, mesaj de Ziua Aviației Române: „Cu peste 60 de destinații în peste 25 de țări, dezvoltarea Aeroportului reprezintă o prioritate”

Dezvoltarea serviciilor pentru pasageri și deschiderea de noi destinații reprezintă obiective prioritare pentru Aeroportul Internațional Cluj, arată directorul Aeroportului „Avram Iancu”: „Avem peste 60 de destinații în 2026, iar dezvoltarea serviciilor și noilor oportunități pentru călători va continua”, spune David Ciceo.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, mesaj de Ziua Aviației Române: „Cu peste 60 de destinații în peste 25 de țări, dezvoltarea Aeroportului reprezintă o prioritate”|Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj - Facebook

Într-un mesaj publicat cu prilejul Zilei Aviației Române, directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, spune că investițiile în noile rute vor continua.

„20 iulie este Ziua Aviației Române, o bucurie nu numai pentru Aeroportul Internațional Cluj, ci pentru toți clujenii”, notează David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, mesaj de Ziua Aviației Române: „Cu peste 60 de destinații în peste 25 de țări, dezvoltarea Aeroportului reprezintă o prioritate”

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

În acest an, Aeroportul Internațional Cluj are 13 noi rute, cu un total de peste 60 de destinații:

„Avem peste 60 de destinații în 2026, în peste 25 de țări. În acest an avem 13 destinații noi.

Dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu” reprezintă o prioritate asumată de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Modernizarea și îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri sunt parte a proiectelor de dezvoltare ale Aeroportului Cluj. În continuare, sperăm să prezentăm oportunități și destinații noi și, bineînțeles, noi servicii”, a declarat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” în mesajul adresat cu prilejul Zilei Aviației Române.

„Avem un colectiv extraordinar, cu peste 1.500 de angajați care lucrează în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj pentru buna deservire a pasagerilor și aeronavelor. La mulți ani!”, a adăugat directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie.

Recent, Aeroportul Internațional Cluj a inaugurat curse directe către Viena și Frankfurt. Introducerea noilor zboruri reprezintă o extindere a opțiunilor de călătorie pentru pasagerii din Transilvania, în special pentru cei care călătoresc în interes de serviciu sau folosesc aeroporturile din Viena și Frankfurt pentru conexiuni către alte destinații europene și intercontinentale.

Sursa: airportcluj.ro

În ultimii ani, Aeroportul Internațional Cluj și-a extins constant portofoliul de destinații și companii aeriene, iar legăturile directe cu marile hub-uri europene rămân printre cele mai solicitate de pasagerii din regiune.

Conform unei analize publicate de Aeroportul Internațional Cluj cu privire la evoluția traficului de pasageri, dacă anul trecut au fost înregistrați 3.582.134 de pasageri, în 2026 este estimată o creștere substanțială: 3.650.000 de pasageri. Potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

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