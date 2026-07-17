Aeroportul Cluj își extinde oferta de zboruri. Au fost inaugurate cursele directe către Viena și Frankfurt

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj are, începând de astăzi, 17 iulie, din nou legături aeriene directe cu Viena și Frankfurt

Aeroportul Cluj își extinde oferta de zboruri. Au fost inaugurate cursele directe către Viena și Frankfurt/ Mădălina Ivan- monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj are, începând de astăzi, 17 iulie, din nou legături aeriene directe cu Viena și Frankfurt. Cursele vor fi disponibile de două ori pe săptămână, în zilele de marți și vineri. Conform conducerii aeroportului, introducerea noilor zboruri înseamnă o extindere a opțiunilor de călătorie pentru pasagerii din Transilvania, în special pentru cei care călătoresc în interes de serviciu sau folosesc aeroporturile din Viena și Frankfurt pentru conexiuni către alte destinații europene și intercontinentale. Mai mult, Reprezentanții Aeroportului Cluj spun că reluarea acestor rute ajută la dezvoltarea conectivității aeroportului și răspunde cererii venite atât din partea mediului de afaceri, cât și a pasagerilor care călătoresc în scop personal.

„Prin eforturi consistente ale managementului aeroportuar, iată că asistăm azi la reluarea zborurilor directe către Viena și Frankfurt, ceea ce reprezintă un nou pas în dezvoltarea conectivității Aeroportului Internațional Cluj. Cele două destinații vor sprijini mediul de afaceri, dar şi pasagerii care călătoresc în interes personal sau turistic, precum și pe aceia care doresc conexiuni rapide către rețeaua globală de transport aerian”, a declarat directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo.

Dintre cele două destinații, Frankfurt are o importanță aparte, fiind unul dintre cele mai mari hub-uri aeriene din Europa. Operarea zborurilor pe aeroportul principal din oraș le oferă pasagerilor posibilitatea de a ajunge mai ușor în America de Nord, Asia sau Orientul Mijlociu, prin conexiunile disponibile din aeroportul german. De cealaltă parte, Viena rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru călătoriile de afaceri, dar și un important punct de tranzit spre alte orașe europene.

Pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, noile rute reprezintă încă un pas în dezvoltarea rețelei de conexiuni externe. În ultimii ani, aeroportul și-a extins constant portofoliul de destinații și companii aeriene, iar legăturile directe cu marile hub-uri europene rămân printre cele mai solicitate de pasagerii din regiune, atât pentru călătoriile de afaceri, cât și pentru accesul rapid la zboruri către alte continente.

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