SUA cer aliaților europeni din NATO să își crească rapid contribuția la forțele aeriene și navale

Statele Unite așteaptă de la aliații europeni din NATO și de la Canada să își crească rapid numărul de aparate de zbor cu și fără pilot și de nave militare pentru a contribui la planurile de apărare, pe măsură ce Washingtonul își retrage capacitățile în aceste domenii.

SUA cer aliaților europeni din NATO să își crească rapid contribuția la forțele aeriene și navale|Foto: NATO

SUA cer aliaților europeni din NATO și Canadei să își crească rapid numărul de aparate de zbor cu și fără pilot și de nave militare cu care vor contribui la planurile de apărare ale Alianței.

SUA cer aliaților europeni din NATO să își crească rapid contribuția la forțele aeriene și navale

Solicitarea vine în contextul în care Washingtonul își va retrage capacitățile în aceste domenii, a indicat miercuri generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa (SACEUR), transmite Reuters, citată de Agerpres.ro

Declarația generalului american intervine în urma deciziei administrației Trump de a reduce rezerva de capabilități militare americane disponibile pentru NATO în situație de criză.

SUA și-au informat luna trecută aliații despre decizia de a-și reduce contribuția la un cadru cunoscut drept NATO Force Model, ce include fondul de capacități ce pot fi activate în timpul unei crize. Nu au fost însă făcute publice detalii.

Declarația lui Grynkewich, emisă miercuri după o reuniune a planificatorilor militari ai NATO, a fost prima indicație publică despre domeniile în care SUA intenționează să opereze primele reduceri și despre cele în care se așteaptă ca aliații să intervină.

Aparatele de zbor cu și fără pilot și navele militare sunt două domenii în care Canada și aliații europeni „pot intensifica eforturile acum și pe termen scurt - pe măsură ce Statele Unite reduc forțele alocate NATO Force Model în Europa și le reorientează în altă parte”, a afirmat el.

Co-dependență „nesănătoasă” în NATO de forțele SUA

„A existat o co-dependență nesănătoasă în NATO Force Model de forțele SUA”, a spus Grynkewich în comunicatul său.

„Președintele (Donald) Trump, secretarul (Apărării) (Pete) Hegseth și alții au fost clari în a spune că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Realitatea potențială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operațiuni o cere”, a adăugat generalul american.

NATO se află sub o presiune fără precedent, unele state membre europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage din Alianță. O ajustare majoră a forțelor pe care SUA le-ar pune la dispoziție într-un război nu va face decât să intensifice aceste îngrijorări, notează sursa citată.

Ce presupune reducerea capacităților de apărare ale SUA?

Potrivit unui articol apărut săptămâna trecută în publicația germană Der Spiegel, numărul de avioane de vânătoare americane disponibile pentru NATO urmează să scadă cu o treime, iar SUA vor pune la dispoziție, de asemenea, mai puține distrugătoare și niciun submarin în cadrul fondului de capacități militare pentru situații de criză.

Totodată, Europa va fi obligată să furnizeze propriile drone de recunoaștere, în condițiile în care SUA intenționează să reducă semnificativ furnizarea de modele înarmate.

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