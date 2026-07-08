România alocă 3,7% din PIB pentru apărare și securitate, în 2026. Nicușor Dan: „Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice”.

În acest an, România va atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare şi securitate de 3,7% din PIB. Președintele Nicușor Dan a anunțat că țara noastră își asumă o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă.

România alocă 3,7% din PIB pentru apărare și securitate, în 2026. Nicușor Dan: „Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice”.|Foto: presidency.ro

România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul estic al NATO, a transmis, miercuri, președintele Niculor Dan.

Șeful statului a anunțat că anul acesta țara noastră va atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB.

Președintele Nicușor Dan se află la Summitul NATO, desfășurat la Ankara, unde a subliniat că România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al Alianței.

România alocă 3,7% din PIB pentru apărare și securitate, în 2026. Nicușor Dan: „Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice”

„România își respectă angajamentele asumate în calitate de mebru al NATO.

Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB.

Sursa: Nicușor Dan – Facebook

Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea, România s-a alăturat proiectului «NATO Drone Edge», o inițiativă prin care statele Aliate vor putea face achiziții comune de drone.

De asemenea, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți Aliați”, a notat Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Nicușor Dan a reiterat că țara noastră va continua să investească, să construiască și să apere nu doar propriul teritoriu, ci și spațiul comun al libertății și securității pe care îl reprezintă NATO.

„România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe Flancul Estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în cadrul formatului București Nouă (B9), pentru întărirea securității regionale și a rezilienței”, a mai spus Nicușor Dan.

Consolidarea capacităţii de apărare, achiziţiile de echipamente militare şi războiul din Ucraina se numără printre temele abordate în cadrul summitului NATO care are loc la Ankara.

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