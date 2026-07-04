Marea Neagră, pe masa liderilor NATO. Nicușor Dan merge la summitul din Ankara. România cere măsuri urgente după incidentele cu dronele

Președintele Nicușor Dan va participa la summitul NATO de la Ankara, unde va susține consolidarea apărării pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre. Reuniunea are loc după incidentele recente cu drone produse pe teritoriul României.

Nicușor Dan merge la summitul din Ankara | Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan va participa, în 7 și 8 iulie, la summitul NATO organizat la Ankara, unde România va pune din nou pe masă subiectul securității la Marea Neagră și al întăririi apărării pe Flancul Estic. Reuniunea vine la doar câteva săptămâni după incidentele cu drone produse la Galați și în Portul Constanța, notează Stiripesurse.ro

Summitul NATO de anul acesta are loc pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Liderii statelor membre vor discuta despre apărarea Alianței, sprijinul pentru Ucraina, dar și despre creșterea investițiilor în domeniul militar.

România va aduce în discuție situația de la Marea Neagră și necesitatea întăririi apărării pe Flancul Estic. Administrația Prezidențială arată că Nicușor Dan va reafirma angajamentul României față de NATO și va sublinia importanța regiunii Mării Negre pentru securitatea Alianței. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât România s-a confruntat recent cu două incidente provocate de războiul din Ucraina. La sfârșitul lunii mai, o dronă a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Câteva zile mai târziu, o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier.

După incidentele din ultimele săptămâni, România va cere aliaților o atenție mai mare pentru apărarea din zona Mării Negre, inclusiv în ceea ce privește sistemele antidronă și protejarea obiectivelor strategice.

Bugetele pentru apărare, pe masa discuțiilor de la summit

La summitul de la Ankara vor fi reluate și discuțiile privind angajamentele asumate de statele membre NATO anul trecut, la reuniunea de la Haga. Atunci, aliații au decis ca, până în 2035, fiecare stat să aloce anual 5% din PIB pentru apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% ar urma să fie direcționată către cheltuieli militare, iar până la 1,5% către investiții în infrastructură, securitate, reziliență, inovare și dezvoltarea industriei de apărare.

Liderii NATO vor adopta și declarația finală a summitului, prin care își vor reafirma angajamentul față de apărarea colectivă, prevăzută de articolul 5 al Tratatului de la Washington. Documentul va include și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Mai exact, statele aliate și-au propus să ofere ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și să mențină cel puțin același nivel al sprijinului și în 2027.

România vrea mai mulți bani pentru apărare și investiții în tehnologie

În paralel cu reuniunea șefilor de stat și de guvern va avea loc și Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare. Evenimentul va reuni reprezentanți ai statelor aliate și ai companiilor din domeniu, care vor discuta despre investițiile în industria de apărare, creșterea producției de echipamente militare și dezvoltarea noilor tehnologii.

Pentru România, aceste discuții sunt importante în contextul în care este nevoie de investiții în sistemele de apărare antiaeriană, echipamente pentru detectarea și interceptarea dronelor, supravegherea Mării Negre și protejarea infrastructurii strategice. Totodată, autoritățile urmăresc ca țara noastră să fie implicată în proiectele și programele de dezvoltare ale industriei de apărare din cadrul NATO.

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