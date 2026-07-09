Bazele NATO din România, în vizorul lui Putin: Rusia ia în calcul „escaladarea” războiului din Ucraina pe teritoriul aliat

Rusia poate „escalada” războiul din Ucraina prin atacuri asupra bazelor NATO din România și din statele baltice. Moscova se confruntă cu un asalt susținut al dronelor ucrainene asupra depozitelor de petrol, însă Kremlinul nu este dispus la negocieri de pace.

Bazele NATO din România, în vizorul lui Putin: Rusia ia în calcul „escaladarea” războiului din Ucraina pe teritoriul aliat |Foto: DepositPhotos.com

Experți militari ruși au început să vorbească tot mai des despre posibilitatea unei escaladări a conflictului, inclusiv prin atacuri asupra unor ținte europene, precum baze NATO din statele baltice.

Fabricile din Uniunea Europeană care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune, folosite de armata ucraineană, pot deveni de asemenea ținte ale Rusiei într-o încercare de a duce războiul din Ucraina într-o nouă etapă.

Bazele NATO din România, în vizorul lui Putin: Rusia ia în calcul „escaladarea” războiului din Ucraina pe teritoriul aliat

Într-un context tensionat, marcat de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice și portuare ruse, Putin respinge apelurile de a negocia pacea cu Kievul, au declarat pentru Reuters trei surse de la Kremlin, notează Antena3CNN.

Luna trecută, liderul de la Kremlin a respins public apelul lansat de Volodimir Zelenski pentru o întâlnire directă și posibilitatea unui armistițiu.

Una dintre surse, apropiată de Putin, a sugerat că există „o mare probabilitate” ca Rusia să escaladeze războiul ucrainean, în următoarele luni.

Serviciile ucrainene de informații au avertizat recent că Moscova pregătește noi operațiuni militare: aceste planuri ar putea include atât noi atacuri pe teritoriul Ucrainei, cât și eventuale acțiuni împotriva unui alt stat european.

Rusia ar putea încerca astfel să genereze tensiuni în interiorul NATO, prin atacuri izolate, comparabile cu cel al dronei de la Galați care a lovit un bloc de locuințe și a rănit două persoane, a explicat Jack Watling, expert în cadrul Institutului pentru Studii Strategice (RUSI) de la Londra, conform sursei citate.

Potrivit analiștilor militari occidentali, Rusia ar putea apela la mobilizare pentru a ocupa Donbasul, iar posibilitatea unei escaladări a conflictului, inclusiv prin atacuri asupra unor ținte europene, precum bazele NATO, este invocată cu îngrijorare.

Un atac asupra unui stat NATO ar atrage Rusia într-o confruntare militară directă cu Alianța Nord-Atlantică și ar testa direct articolul 5 al Tratatului, potrivit căruia un atac asupra unei țări membre va fi considerat un atac comun.

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Foto: DepositPhotos.com

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