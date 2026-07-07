Securitatea din zona Mării Negre, miza României la Summitul NATO de la Ankara. Tema „fierbinte” a reuniunii: creșterea bugetului pentru apărare.

România este reprezentată la Summitul NATO de la Ankara de preşedintele Nicuşor Dan, iar miza în cazul țării noastre vizează sprijinul aliat pentru securitatea din regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic.

Securitatea din zona Mării Negre, miza României la Summitul NATO de la Ankara. Tema „fierbinte” a reuniunii: creșterea bugetului pentru apărare.|în imagine: Președintele României, Nicușor Dan și președintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga, 25 iunie 2025|Foto: presidency.ro

Creşterea cheltuielilor pentru apărare reprezintă subiectul „fierbinte” de pe agenda discuțiilor la Summitul NATO, desfășurat la Ankara în perioada 7-8 iulie 2026.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat în repetate rânduri spijinul insuficient al Europei în conflictul din Orientul Mijlociu și a pus sub semnul întrebării susținerea Statelor Unite pentru alianță.

Creșterea bugetului pentru apărare, tema „fierbinte” de pe agenda summitului NATO

Majorarea cheltuielilor pentru apărare a fost decisă la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, iar în cadrul renuniunii aliaților de la Ankara acest angajament va fi reconfirmat.

De altfel, unele state europene, precum este cazul Spaniei, nu sunt de acord cu creșterea bugetului pentru apărare.

Aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianței la summit sunt:

*îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale Aliaților europeni,

*continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a Alianței, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice.

Securitatea din zona Mării Negre, miza României la Summitul NATO de la Ankara

În cadrul summitului, președintele României va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii, potrivit unei informări publicate de Administrația Prezidențială.

Importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic este una din temele cu miză majoră pentru România. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât România s-a confruntat recent cu două incidente provocate de războiul din Ucraina. La sfârșitul lunii mai, o dronă a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost rănite. Câteva zile mai târziu, o dronă maritimă s-a autodetonat în Portul Constanța, în apropierea unui terminal petrolier.

În acest context, șeful statului va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime.

Președintele va sosi la Ankara marți seara.

Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului. În marja summitului, se desfășoară, marți, Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Este al doilea summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră.

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