Mark Rutte: „România cheltuie mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030”

România investește în NATO și NATO investește în România, a declarat, miercuri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. „România cheltuie mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030”, spune Mark Rutte.

Conferință de presă susținută de secretarul general al NATO, Mark Rutte în urma întâlnirii cu miniștrii apărării din cadrul Alianței, Bruxelles, 15 octombrie 2025

Aflat în vizită în România, Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă că statul român înţelege importanţa investiţiei în apărare şi alocă mai mult de 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru apărare, cu planul de a creşte la 3,5% până în 2030.

Într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că „România este un aliat de valoare, de 20 de ani”, precizând că țara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este „punct strategic” în regiune.

Totodată, Rutte a apreciat sprijinul acordat de țara noastră Ucrainei.

„România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi dumneavoastră daţi acest exemplu, cheltuiţi deja mai mult de 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030 şi, de asemenea, un supliment de 5% va fi pentru investiţii legate de securitate. Este clar că România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România”, a declarat Mark Rutte în conferinţa de presă susţinută la Bucureşti, potrivit G4media.ro

El a menţionat că NATO ia în serios incursiunea dronelor ruse în spaţiul aerian al României.

„În lunile recente aţi văzut incursiunea dronelor ruse în spaţiul dumneavoastră aerian. Indiferent de intenţie, NATO ia aceste incidente foarte serios şi, de asemenea, vom rămâne vigilenţi pentru că apărarea şi descurajarea sunt cele mai importante. NATO este pregătit şi capabil să facă ceea trebuie pentru apărare. Aceasta include şi activităţi ca Santinela Estică, ceea ce întăreşte poziţia noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre. Acesta înseamnă mai multe capacităţi care pot fi folosite atunci când este nevoie şi unde este nevoie, nu există nicio îndoială că NATO este determinat să protejeze Alianţa”, a transmis secretarul general al NATO.

Nicușor Dan: România implementează strategia pentru industria de apărare

Președintele Nicușor Dan a subliniat că România implementează strategia națională pentru industria de apărare.

„Legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare, asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context, suntem nevoiți, o vom revigora”, a spus șeful statului în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la București pentru a participa la NATO Industry Forum.

Președintele României a discutat cu șeful Alianței despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context, dar și despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare.

