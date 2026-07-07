Cod galben de ploi, descărcări electrice și vânt puternic la Cluj. Cât este valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis, marți, 7 iulie 2026 o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic valabilă pentru județul Cluj.

Clujul, sub cod galben de ploi, descărcări electrice și vânt puternic | Foto: Valentina PRELIPCEAN, monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 7 iulie 2026, o avertizare de tip cod galben de ploi torențiale valabilă pentru Cluj și mai multe județe din România.

Cod galben de ploi, descărcări electrice și vânt puternic la Cluj

„În Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii (viteze de 50...70 km/h), descărcări electrice și averse (pe arii restrânse 15...25 l/mp)”, a anunțat ANM marți.

Cod galben de ploi și descărcări electrice la Cluj, 7 iulie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod galben de ploi și vânt puternic la Cluj: 7 iulie 2026, ora 23 - 08 iulie 2026, ora 12.

Potrivit ANM, Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara zilei de marți, 7 iulie, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și izolat în rest.

Totodată, ANM a emis un alt cod galben de ploi, descărcări electrice și vânt puternic pentru Cluj valabil miercuri, 8 iulie 2026, între orele 12 și 23.

Cod galben de ploi și vânt puternic la Cluj, miercuri, 8 iulie 2026 | Foto: meteoromania.ro

„Pe parcursul zilei de miercuri (8 iulie) în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50...70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) vor fi cantități de apă de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

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