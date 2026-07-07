Circulația, ÎNCHISĂ temporar pe 17 km de pe A10 Sebeș - Turda din cauza surpării carosabilului. Reparații de urgență la drum.

DRDP Cluj a anunțat închiderea temporară a circulației pe 17 km ai Autostrăzii A10 Sebeș - Turda pentru lucrări de reparații de urgență în zona unde s-a surpat carosabilul.

DRDP Cluj a anunțat închiderea temporară a circulației pe 17 km ai A10 Sebeș - Turda | Foto: Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj a anunțat închiderea temporară a circulației pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10 Sebeș - Turda din cauza noilor surpări la carosabil.

Circulație închisă temporar pe 17 km ai Ausotrăzii A10 Sebeș - Turda

„Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj! În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat”, a anunțat DRDP Cluj.

Astfel, circulația este închisă temporar începând de astăzi, marți, 7 iulie 2026 pe 17 km ai A10 Sebeș - Turda.

DRDP a precizat că vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță.

„Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, a explicat DRDP Cluj.î

Reamintim că în zona kilometrului 66, pe Autostrada Sebeș - Turda, asfaltul a cedat, prima bandă a fost compromisă, iar degradarea terenului a ajuns până aproape de mijlocul benzii a doua.

De altfel, taluzul a luat-o la vale pe o distanță de zeci de metri, fiind afectat inclusiv parapetele de protecție.

Probleme pe bandă rulantă pe Autostrada A10 Sebeș - Turda

În toamna lui 2023, o secțiune de drum din Autostrada Sebeș - Turda s-a surpat, iar Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj introducea restricții temporare de circulație, pentru km 66+000 – km 66+500, Sebeș-Turda.

Tronsonul în cauză a fost inaugurat înainte de alegerile parlamentare din 2020, după o serie de lucrări fulger.

În februarie 2023, secțiunea de autostradă a fost închisă pentru refacerea completă a zonei surpate. Reparațiile ar fi trebuit să dureze 30 de zile, însă proiectul a fost extins, iar la câțiva metri de autostradă, versantul s-a surpat din nou.

Chiar și după inaugurare, tronsonul a avut probleme repetate, cu surpări și alunecări de teren, fiind necesare mai multe intervenții de reparații.

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