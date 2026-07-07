Brățara de festival, Electric Offers, tombolă pentru EC Ride spre Bonțida, EC Fun Zone și BUS station, toate te așteaptă la Iulius Mall Cluj! (P)

The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, dacă deja știi despre ce festival vorbim, înseamnă că ești la curent cu toate noutățile.

Ca în fiecare an, Iulius Mall Cluj este partener al Electric Castle. Și, ca de fiecare dată, de aici îți poți ridica brățara de festival, te poți bucura de Electric Offers, pregătite special pentru tine, poți participa la o tombolă unde poți câștiga un VIP Ride spre Bonțida, poți profita de EC Fun Zone pentru a te pregăti pentru festival, iar, așa cum te-ai obișnuit, una dintre stațiile de BUS se află tot la Iulius Mall.

Nu mai e mult, iar în curând îți vei vedea artiștii preferați pe scena din Bonțida, la Electric Castle. Iulius Mall Cluj te ajută să te pregătești de unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, iar în această perioadă, vei putea să îți ridici brățara de festivalier, astfel:

În perioada 6 – 16 iulie din Atrium;

În perioada 8 – 16 iulie din zona magazinului E-on.

După ce intri în posesia brățării, poți să îți pregătești outfit-urile de festival în locațiile din Iulius Mall Cluj, unde beneficiezi de reduceri speciale ce ajung și până la 50%. 4F, Calvin Klein, Levi's, Nike, Nissa, Tommy Hilfiger, Under Armour, The North Face & Patagonia au pregătit piese statement pentru fiecare zi de festival, dar și cadouri inedite. Ținutele le poți accesoriza cu bijuterii de la Millefiori, iar dacă ești în căutarea unei perechi de ochelari de soare ideali pentru festival, vino la Optiblu sau Videt, unde ai oferte speciale cu brățara Electric Castle.

Știm că pentru un look perfect, make-up-ul trebuie să fie unul pe măsură, de aceea, la Marionnaud, Douglas, my Geisha, Nala Cosmetics, NYX Professional, Gerovital și Belher găsești reduceri la o varietate de produse.

Electric Offers pe baza brățării ai și la Nobila Casa, DHL, Good 2 Go, Farmacia Napofarm, Robert Shop. Dacă te oprești în food court înainte să pleci spre Bonțida, trebuie să știi că beneficiezi de oferte speciale la: Bite Me Korea, Marty, Mado, Yep`N`Yo, Pizza Hut, Spartan și KAY. Și, ca în fiecare an, ai și un preț special la parcare dacă îți lași mașina la Iulius Mall Cluj: un abonament de 24 de ore este 40 de lei, iar pentru 5 zile este 100 de lei. Toate promoțiile le poți consulta și pe site-ul Iulius Mall Cluj. Partenerul principal al Electric Offers este Xpert Beauty, unde ai reduceri și oferte pe care nu trebuie să le ratezi.

Pentru că la Iulius Mall ne bucurăm de vibe-ul festivalierilor, am pregătit mai multe surprize. În perioada 9 - 12 iulie, dacă faci shopping de minimum 150 de lei din locațiile din Iulius Mall și vii cu bonurile la standul din Atrium, poți câștiga unul dintre cele 12 VIP Ride-uri spre Electric Castle, oferite de Royal Ride. În fiecare zi de festival, 3 câștigători vor merge la Bonțida alături de gașca lor, într-un van pregătit special pentru experiența Electric Castle. Și asta nu e tot, La fiecare înscriere ai șansa să să pleci acasă cu surprize oferite de Videt, NYX Professional și Xpert Beauty.

Și anul acesta una dintre BUS Stations se află la Iulius Mall, iar autobuzele vor circula non-stop, atât ziua, cât și noaptea, începând cu 16 iulie 2026.

Ne vedem la Iulius Mall Cluj și apoi la Electric Castle! You rock, guys!