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Sport

Transfer de ultimă oră între CFR Cluj și Rapid! Pancu l-a luat în Giulești pe fundașul ardelenilor

CFR Cluj și Rapid au ajuns la un acord pentru transferul fundașului dreapta Ștefan Senciuc (19 ani).

Daniel Pancu a transferat la Rapid încă un jucător de la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook Daniel Pancu a transferat la Rapid încă un jucător de la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

 

 


 

Transferat de CFR Cluj în urmă cu un an de la Venezia, Senciuc nu a apucat să debuteze pentru prima echipă a ardelenilor.


 

În sezonul trecut a fost cedat sub formă de împrumut la ASA Tg. Mureș, în Liga a 2-a, iar în această vară a decis să facă pasul către Rapid, acolo unde a fost dorit de Daniel Pancu.


Potrivit GSP, cele două cluburi au ajuns la un acord privind transferului tânărului jucător iar fotbalistul a ajuns deja în cantonamentul din Austria al giuleștenilor. 

Senciuc este al doilea jucător pe care Daniel Pancu îl transferă la Rapid după plecarea de la CFR. Primul a fost Mohammed Kamara, extremă stângă, jucător care a fost accidentat aproape pe tot parcursul sezonului trecut.


300.000 de euro este cota de piață a lui Senciuc, potrivit Transfermarkt.ro

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