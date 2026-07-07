Lucrările au depășit 70% la stația de transformare de 138 mil. lei din Someșeni. Când va fi pusă în funcțiune?

Lucrările au depășit stadiul de 70% la viitoarea stație de transformare din cartierul Someșeni din municipiul Cluj-Napoca.

Lucrările au depășit 70% la stația de transformare din Someșeni | Foto: Distribuție Energie Electrică România (DEER)

Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a anunțat, marți, 7 iulie 2026, că lucrările aferente proiectului „Realizare stație de transformare 110/20/10 kV în zona cartierului Someșeni, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj” au depășit 70% stadiu de implementare, obiectivul urmând să fie pus în funcțiune până la 31 decembrie 2026.

138 mil. lei pentru stația de transformare din Someșeni

Noua stație de transformare este realizată în zona Aeroportului Internațional Cluj și reprezintă una dintre cele mai importante investiții derulate de DEER pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei electrice din municipiul Cluj-Napoca și din zona metropolitană, contribuind la creșterea capacității de distribuție și la susținerea dezvoltării economice și urbane a regiunii, potrivit unui comunicat DEER.

Stație de transformare în Someșeni | Foto: DEER

Proiectul stației din Someșeni are o valoare totală de 138.229.633,26 lei (TVA inclus), din care 86.805.080,57 lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin Fondul pentru Modernizare, fiind primul proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Axei 3.2 – Sprijin pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Contractul de finanțare a fost semnat la 28 noiembrie 2023, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2026.

Investiție-cheie pentru Cluj

Prin implementarea acestei investiții se va asigura creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică pentru consumatorii existenți din cartierul Someșeni și din zona metropolitană a municipiului Cluj-Napoca, inclusiv localitățile Apahida, Sânnicoară și Dezmir, precum și posibilitatea racordării noilor utilizatori, în contextul dezvoltării accelerate a zonei.

Lucrările au depășit 70% la stația de transformare din Someșeni | Foto: DEER

Totodată, noul nod energetic va elimina limitările existente privind capacitatea rețelei de distribuție, va îmbunătăți parametrii de calitate ai energiei electrice distribuite și va crea condițiile necesare pentru integrarea unui număr mai mare de prosumatori și a noilor capacități de producere a energiei din surse regenerabile.

Director DEER, Mihaela Suciu: „Stația de transformare din Someșeni este o investiția strategică pentru Cluj-Napoca și zona metropolitană”

„Noua Stație de Transformare 110/20/10 kV Someșeni reprezintă o investiție strategică pentru dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca și a zonei metropolitane. Prin acest proiect creștem capacitatea rețelei de distribuție, îmbunătățim siguranța alimentării cu energie electrică și pregătim infrastructura necesară pentru dezvoltarea economică, urbană și pentru integrarea unui număr tot mai mare de surse regenerabile de energie. Investițiile în infrastructura de distribuție sunt esențiale pentru construirea unui sistem energetic modern, digitalizat și rezilient”, a spus directorul general DEER, Mihaela Rodica Suciu.

Principalele beneficii ale investiției sunt:

îmbunătățirea calității serviciului de distribuție a energiei electrice, prin reducerea numărului și duratei întreruperilor

creșterea capacității de distribuție în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropolitană cu 56,3 MVA

reducerea consumului propriu tehnologic și creșterea eficienței operaționale

preluarea și distribuția eficientă a energiei produse din surse regenerabile

facilitarea racordării noilor consumatori rezidențiali și industriali

creșterea capacității de racordare a prosumatorilor

digitalizarea infrastructurii de distribuție și creșterea gradului de automatizare a rețelei

Principalele lucrări ale investiției vizează

construirea unei stații de transformare 110/20/10 kV, cu o capacitate instalată de 56,3 MVA

realizarea racordului de 110 kV printr-o linie electrică subterană și extinderea rețelei subterane de 110 kV cu aproximativ 12 km

extinderea rețelei subterane de medie tensiune cu aproximativ 30 km

digitalizarea completă a stației și a instalațiilor aferente prin implementarea unor sisteme moderne de protecție, comandă, automatizare și telecomunicații.

Stația de transformare din Someșeni, investiție-cheie pentru Cluj | Foto: DEER

Prin realizarea Stației de Transformare 110/20/10 kV Someșeni, Distribuție Energie Electrică Romania își continuă programul de investiții strategice pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Proiectul se înscrie în seria investițiilor majore realizate de companie în ultimii ani, după punerea în funcțiune a Stației de Transformare 110/20 kV Leordina (2023), investiție în valoare de 28,3 milioane de lei, din care 22,57 milioane de lei au reprezentat finanțare nerambursabilă, a Stației de Transformare Remetea (2024), cu o valoare de 44.2 milioane lei, din care 22,1 milioane lei au fost asigurați din cofinanțare și a Stației de Transformare 110/20 kV Sibiu Vest (2025), realizată printr-o investiție de 70,3 milioane de lei, din care 45,17 milioane de lei au fost asigurate din fonduri nerambursabile prin Fondul pentru Modernizare.

Cu o valoare totală de 138,2 milioane de lei, Stația de Transformare Someșeni reprezintă una dintre cele mai ample investiții de acest tip derulată de DEER în ultimi ani, confirmând astfel angajamentul companiei de a dezvolta o rețea de distribuție modernă cu capacitate mărită, digitalizată și rezilientă, capabilă să răspundă cerințelor tot mai mari de consum, să susțină dezvoltarea economică și urbană și să faciliteze integrarea noilor capacități de producere a energiei din surse regenerabile.

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