Trump critică NATO după întâlnirea cu Mark Rutte: „Nu au fost acolo când am avut nevoie de ei!”

Președintele american Donald Trump a criticat statele membre NATO după întâlnirea avută la Casa Albă cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, reproșând aliaților că „au întors spatele” Statelor Unite în războiul împotriva Iranului.

Donald Trump și Mark Rutte s-au întâlnit la Casa Albă pe fondul tensiunilor privind rolul NATO și sprijinul aliaților în conflictul cu Iranul. | Foto: DepositPhotos.com

Donald Trump a lansat noi critici la adresa aliaților din NATO, acuzând statele membre că nu au fost alături de Statele Unite „când a fost nevoie de ele”, în contextul tensiunilor crescânde dintre Washington și partenerii europeni. Declarațiile vin în contextul în care administrația de la Washington analizează inclusiv o posibilă relocare a trupelor americane din statele NATO considerate insuficient de cooperante. Înaintea întâlnirii dintre cei doi oficiali, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a transmis un mesaj dur în numele președintelui american. „Au fost puși la încercare și au eșuat”, a declarat aceasta, precizând că îl citează direct pe Donald Trump, conform Agerpres.ro.

Ulterior, după întrevederea cu Mark Rutte, liderul american și-a continuat criticile pe platforma Truth Social. „NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu vor fi acolo dacă vom mai avea nevoie de ei. Amintiți-vă de Groenlanda, acea bucată mare de gheață prost gestionată”, a scris Trump.

Rutte: „Majoritatea țărilor și-au respectat promisiunile”

Secretarul general al NATO a avut o poziție diferită după discuțiile de la Washington. Într-un interviu acordat CNN, Mark Rutte a admis că unele state membre nu și-au îndeplinit angajamentele, însă a insistat că majoritatea aliaților europeni au făcut ceea ce au promis. „Câteva, da, dar o mare majoritate a țărilor europene, și despre asta am discutat astăzi, au făcut ceea ce au promis”, a declarat Rutte.

SUA analizează relocarea unor trupe americane

Potrivit Wall Street Journal, administrația Trump ia în calcul retragerea trupelor americane din țările care nu au sprijinit ofensiva militară împotriva Iranului și mutarea acestora în state considerate mai cooperante. În paralel, Donald Trump continuă să pună sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de NATO, după ce în ultimele luni a sugerat în repetate rânduri posibilitatea retragerii SUA din Alianță.

CITEȘTE ȘI: