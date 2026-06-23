Avertisment de la Bruxelles: Europa, somată să se pregătească pentru retragerea forțelor americane. Trump amenință că nu va ajuta țările NATO dacă acestea o vor cere.

Europa trebuie să se pregătească rapid pentru a compensa retragerea forțelor americane: „Trebuie să fim pregătiți”, avertizează comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat luni țările NATO că nu le va ajuta dacă vor cere acest lucru.

Avertisment de la Bruxelles: Europa, somată să se pregătească pentru retragerea forțelor americane. Trump amenință că nu va ajuta țările NATO dacă acestea o vor cere.|în imagine: Președintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga, 24-25 iunie 2025|Foto: Martijn Beekman – nato.int

Europa trebuie să se pregătească rapid să compenseze retragerile americane iminente de echipamente și forțe destinate până în prezent apărării continentului, a avertizat marți comisarul european pentru apărare.

„America va muta capacități, în special echipamente, către alte regiuni ale lumii. Și trebuie să fim pregătiți”, a spus comisarul european într-un discurs la Bruxelles, în fața unei audiențe formate din reprezentați ai industriei militare și responsabili din sectorul apărării.

Avertisment de la Bruxelles: Europa, somată să se pregătească pentru retragerea forțelor americane

Iar această retragere „s-ar putea întâmpla în curând”, a declarat Andrius Kubilius, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Sub conducerea lui Donald Trump, Statele Unite și-au avertizat în mod repetat aliații europeni că vor trebui să-și asume mai multe sarcini pentru apărarea continentului lor, lucru confirmat săptămâna trecută de Washington la o reuniune a miniștrilor apărării din NATO, unde a anunțat că va realiza în următoarele șase luni o reevaluare a prezenței militare americane.

„Europa depinde astăzi foarte puternic de mijloace strategice (americane) precum realimentarea în zbor sau informațiile obținute din spațiu”, iar fără aceste capacități „noi vom fi mai slabi în apărarea noastră, mai slabi în descurajare”, cu riscul de a vedea Rusia venind să „testeze” capacitățile de reacție europene, a mai avertizat Andrius Kubilius.

Costurile europene pentru apărare ar putea crește cu 500 de miliarde de euro

Cât despre costul pentru europeni al unei astfel de creșteri a acestor capacități strategice, comisarul european pentru apărare îl estimează la aproximativ 500 de miliarde de euro. Iar această sumă nu poate veni decât de la statele membre ale UE, a remarcat el, în timp ce Comisia Europeană a propus 131 de miliarde de euro pentru apărare în următorul buget multianual pentru perioada 2028-2034.

7.000 de miliarde de euro până în 2035

Tot potrivit calculelor acestui comisar de la Bruxelles, europenii vor aloca circa 7.000 de miliarde de euro pentru apărarea lor până în 2035, conform angajamentelor pe care le-au acceptat în cadrul NATO, adică creșterea eșalonată a bugetelor apărării până la 5% din PIB.

Trump amenință că nu va ajuta țările NATO dacă acestea o vor cere

Președintele american Donald Trump a amenințat luni țările NATO că nu le va ajuta dacă vor cere acest lucru, justificându-și poziția prin faptul că acestea nu au susținut operațiunea sa militară împotriva Iranului.

„Am cheltuit toți acești bani. Iar apoi, când vrem să avem poate un pic de ajutor pentru un lucru mic (...) ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a declarat președintele american în cursul unui schimb de idei cu presa în Biroul Oval, potrivit sursei citate.

„Este o prostie să spui asta, pentru că și noi le putem spune același lucru, și chiar am putea să o facem”, a adăugat el.

Donald Trump va participa la următorul summit al celor 32 de țări membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care va avea loc în Turcia, în luna iulie.

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