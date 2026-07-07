Neluțu Varga i-a stabilit prețul lui Korenica: „Altfel nu discutăm! Acesta e prețul corect”

Meriton Korenica (29 de ani) este unul dintre cei mai scumpi jucători din lotul CFR-ului pentru noul sezon.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, i-a stabilit prețul lui Korenica / Foto: Sportul Clujean

Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Meriton Korenica este cel mai scump jucător din lotul CFR-ului, la egalitate cu Andrei Cordea.

Deși în spațiul public a apărut numele mai multor echipe interesate de serviciile sale, se pare că patronul echipei, Neluțu Varga, nu este decis să mai vândă jucători în această perioadă de mercato.

Omul de afaceri a recunoscut că nu a primit nicio ofertă pentru jucătorul kosovar, al cărui preț de transfer este de 2 milioane de euro.

„Nu am primit nimic, nu ne-a căutat nimeni. Și, oricum, Korenica nu pleacă așa de ușor. Nu este de vânzare decât dacă primesc prețul corect. Adică 2 milioane de euro. Altfel, nu discutăm!

Este unul dintre cei mai buni jucători din țară. Noi am renunțat la jucătorii la care am crezut de cuviință și am adus alții mai buni. Și vom mai aduce în zilele viitoare”, a anunțat Neluțu Varga, potrivit GSP.

Meriton Korenica este unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj. A marcat de 9 ori și a livrat 4 pase decisive în campionat în 39 de etape disputate în sezonul trecut.

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