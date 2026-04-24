Suspendarea Spaniei din NATO, „pedeapsa” lui Trump după ce Madridul a evitat să susțină politica SUA în conflictul din Orientul Mijlociu

în imagine: Președintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga, 24-25 iunie 2025

Un e-mail intern al Pentagonului prezintă diverse opțiuni ale Statelor Unite de a-i pedepsi pe aliații din NATO despre care consideră că nu au sprijinit operațiunile SUA în războiul cu Iranul, între care suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției SUA cu privire la revendicarea Regatului Unit asupra Insulelor Falkland, a declarat un oficial american pentru Reuters, citat de Agerpres.ro

Opțiunile de politică sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul perceput al unora dintre aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, bază de plecare și survol - cunoscute sub numele de ABO - pentru războiul din Iran, a declarat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie e-mailul, scrie vineri agenția de presă britanică.

În e-mailul se afirmă că ABO reprezintă „doar nivelul minim de bază pentru NATO”, potrivit oficialului, care a adăugat că opțiunile au circulat la niveluri înalte în Pentagon.

Țările „dificile”, suspendate din NATO

O opțiune vehiculată în respectivul e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din poziții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a spus oficialul.

Președintele american Donald Trump a criticat dur aliații NATO pentru că nu și-au trimis navele să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă transportului maritim internațional după începerea războiului cu Iranul la 28 februarie.

De asemenea, republicanul a declarat că ia în considerare retragerea din alianță.

„Nu ați face-o dacă ați fi în locul meu?”, a întrebat Trump într-un interviu pentru Reuters din 1 aprilie, răspunzând la o întrebare despre posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Însă e-mailul nu sugerează că Statele Unite ar face acest lucru, a spus oficialul. De asemenea, nu propune închiderea bazelor militare din Europa.

Oficialul a refuzat să spună dacă opțiunile includeau o retragere americană, așteptată pe scară largă, a unor forțe din Europa.

„Ei nu au fost acolo pentru noi”

Rugat să comenteze e-mailul, secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, a afirmat: „Așa cum a declarat președintele Trump, în ciuda a tot ceea ce au făcut Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, ei nu au fost acolo pentru noi.

Departamentul de Război (Departamentul Apărării - n.r.) se va asigura că președintele are opțiuni credibile pentru a se asigura că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie și, în schimb, își fac partea lor de treabă. Nu avem alte comentarii de făcut cu privire la nicio deliberare internă în acest sens”.

Administrația Trump consideră că Europa are sentimentul că i se cuvine orice

Războiul dintre SUA și Israel cu Iranul a ridicat semne de întrebare serioase cu privire la viitorul blocului vechi de 76 de ani și a provocat o îngrijorare fără precedent că SUA ar putea să nu vină în ajutorul aliaților europeni în cazul în care aceștia ar fi atacați, potrivit unor analiști și diplomați.

Regatul Unit, Franța și alții au apreciat că alăturarea la blocada navală a SUA ar echivala cu intrarea în război, dar că ar fi dispuși să ajute la menținerea strâmtorii deschise odată ce ar exista un armistițiu durabil sau conflictul s-ar încheia.

Însă oficiali ai administrației Trump au subliniat că NATO nu poate fi o stradă cu sens unic.

Aceștia și-au exprimat frustrarea față de Spania, unde guvernul socialist a declarat că nu va permite ca bazele sau spațiul său aerian să fie folosite pentru a ataca Iranul. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Stația Navală Rota și Baza Aeriană Moron.

Opțiunile de politică prezentate în e-mail ar avea scopul de a transmite un semnal puternic aliaților NATO, cu scopul de a „tempera sentimentul europenilor că li se cuvine orice”, a declarat oficialul, rezumând e-mailul.

Opțiunea de suspendare a Spaniei din alianță ar avea un efect limitat asupra operațiunilor militare americane, dar un impact simbolic semnificativ.

SUA își reevaluează sprijinul pentru „posesiunile imperiale” europene

E-mail include totodată opțiunea de a lua în considerare reevaluarea sprijinului diplomatic al SUA pentru „posesiunile imperiale” europene, cum ar fi Insulele Falkland din apropierea Argentinei.

Site-ul web al Departamentului de Stat afirmă că insulele sunt administrate de Regatul Unit, dar sunt încă revendicate de Argentina, al cărei președinte libertarian Javier Milei este un aliat al lui Trump.

Regatul Unit și Argentina au purtat un scurt război în 1982 pentru aceste insule, după ce Argentina a încercat fără succes să le cucerească. Aproximativ 650 de soldați argentinieni și 255 de militari britanici au murit înainte ca Argentina să se predea.

Trump l-a insultat în repetate rânduri pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, numindu-l laș din cauza refuzului său de a se alătura războiului SUA cu Iranul, spunând că nu este Winston Churchill și descriind portavioanele britanice drept „jucării”.

Regatul Unit nu a aprobat inițial o cerere din partea SUA de a permite aeronavelor sale să atace Iranul de la două baze britanice, dar ulterior a fost de acord să permită misiuni defensive care vizează protejarea locuitorilor din regiune, inclusiv a cetățenilor britanici, pe fondul represaliilor iraniene.

Adresându-se reporterilor la Pentagon la începutul acestei luni, secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat că „multe lucruri au fost scoase la iveală” de războiul cu Iranul, menționând că rachetele cu rază lungă de acțiune ale Iranului nu pot lovi Statele Unite, dar pot ajunge în Europa.

„Primim întrebări, sau blocaje, sau ezitări... Nu ai o alianță prea bună dacă ai țări care nu sunt dispuse să-ți fie alături atunci când ai nevoie de ele”, a spus Hegseth.

