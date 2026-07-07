Dan Nistor, față în față cu un sezon istoric la „U” Cluj: „Vreau să demonstrez că încă pot! Trăiesc momente incredibile”

Ajuns la 38 de ani, Dan Nistor se pregătește de un nou sezon la Universitatea Cluj, club pentru care evoluează de trei ani și jumătate.

Dan Nistor mai are contract un sezon cu „U” Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Ardelenii au pierdut ambele trofee interne în ediția trecută după ce au cedat în fața Universității Craiova atât în finala Cupei României, cât și în lupta pentru titlul de campioană.

Cu toate acestea, clujenii sunt în fața unui sezon istoric, unul în care vor lua startul în patru competiții: competiția internă, Cupa României, Supercupa și cupele europene.

Dan Nistor, veteranul echipei de pe Cluj Arena, a vorbit despre cantonamentul din Austria la revenirea în România. Mijlocașul spune că s-a pregătit mental pentru noua ediție și meciurile internaționale care îi așteaptă pe „studenți”.

„Mă bucur foarte mult că sunt aici. S-au făcut lucruri senzaționale, din punctul meu de vedere. Ne aflăm aici, ne bucurăm că suntem într-un moment istoric și sper să profităm la maxim de acest moment. Este un moment important atât pentru noi, pentru club, cât și pentru oraș, pentru suporteri, pentru toată lumea și sper să continuăm la fel de bine”, a declarat Dan Nistor.

„Decarul” Universității e încrezător că echipa e pregătită pentru sezonul care începe joi, la Lublin, cu prima manșă a turului I preliminar din Europa League contra lui Dynamo Kiev.

„A fost o pregătire destul de grea. Din păcate, am avut o problemă cu vremea, ceea ce s-a întâmplat în toată Europa. A fost o căldură insuportabilă, dar nu avem ce să facem. Asta ne este meseria. Nu trebuie să ne plângem, nu trebuie să căutăm alibiuri. Și alte echipe s-au pregătit la fel ca noi și trebuie să fim foarte, foarte puternici.

Cred că ne-am încărcat bateriile foarte bine și sper ca la meciul pe care îl vom avea joi să fim bine, pentru că va fi un meci important, după care va urma și acel meci în care va fi pus în joc încă un trofeu. Sper ca de această dată să nu mai dăm cu piciorul unei asemenea șanse, pentru că, de când sunt la clubul acesta, parcă am așa un ghinion…

Am ratat destul de multe trofee. Practic, nu am câștigat așa de multe trofee în carieră, dar puteam să le câștig aici într-un timp foarte scurt. Cu siguranță vom face lucruri frumoase și chiar sunt nerăbdător să începem această luptă europeană, Supercupa, campionatul și așa mai departe.

Repet, joi sper să fim puternici și să aducem bucurie, iar la retur să vedem, de ce nu, un stadion plin, pentru că nu l-am mai văzut de mult plin. L-am văzut cu foarte mulți suporteri, dar nu l-am văzut niciodată sold-out. Dinamo Kiev, am văzut, este o echipă foarte puternică. Au foarte mulți jucători tineri, de valoare, de perspectivă.

Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu. Va fi un adversar puternic. Din păcate, am picat cu unul dintre cei mai grei adversari, dar vedem ce va fi. În fotbal s-au văzut multe surprize și sper ca, de această dată, noi să fim surpriza plăcută”, a declarat Dan Nistor.

Rezultatele mai puțin bune din meciurile amicale din Austria nu-l sperie pe veteranul alb-negrilor. Universitatea a înregistrat trei înfrângeri și un rezultat de egalitate în meciurile de verificare din această vară.

„Pe noi nu ne afectează și, să fac așa o mică paranteză, domnul Bergodi, de fiecare dată când a pierdut toate amicalele… pentru că acest lucru s-a întâmplat și la Craiova, țin minte că toate amicalele din cantonament le-am pierdut, după care am fost la un pas să luăm campionatul. Anul acesta, la fel, am făcut doar un egal, 0-0, iar restul le-am pierdut.

Sper să se adeverească și anul acesta, pentru că în cantonament este multă alergătură, multă disciplină. Contează mai puțin rezultatele din meciurile amicale. Important este să ne pregătim și să venim toți sănătoși acasă”, a adăugat experimentatul fotbalist, care evoluează pentru „U” din 2023.

Nistor se apropie de un record absolut în acest sezon, jucătorul cu cele mai multe prezențe în Superligă all-time și a vorbit despre lucrurile care îl motivează în continuare.

„Poate vreau să demonstrez că și la vârsta pe care o am eu, atât eu, cât și Alex Chipciu… îl menționez și pe el pentru că suntem și colegi de cameră și ne simțim foarte bine, suntem foarte buni prieteni. Vrem să demonstrăm că încă mai putem, că mai facem față la acest nivel și să aducem bucurie suporterilor, oamenilor care vin la stadion, care ne iubesc, copiilor care, cred, au multe lucruri de învățat de la noi și, practic, de ce nu?, mulți dintre ei să ne calce pe urme. Știți și dumneavoastră, am făcut o academie destul de puternică și cred că vom avea în scurt timp și copii de la academie la prima echipă.”

Fotbalistul ajuns la 38 de ani a explicat de ce unii jucători ajung să evolueze la nivel profesionist la vârste care erau greu de atins în urmă cu unul sau două decenii.

„S-a schimbat un pic și mentalitatea, nu mai avem acea mentalitate veche împământenită. Acum e foarte multă medicină, teste foarte multe. Sunt foarte multe chestii care s-au schimbat și cred că asta ne-a ajutat. Odihna, mâncarea, sunt foarte multe aspecte. Vitaminele și ele s-au schimbat. În trecut nu aveai parte de tot felul de programe de recuperare și așa mai departe.

Acum s-au modernizat lucrurile și, practic sunt foarte mulți jucători la o vârstă de 40 de ani care joacă la Campionatul Mondial și cred că o fac destul de bine, la un nivel foarte mare, practic la cel mai mare nivel din lumea asta. Sper să ne țină picioarele, să putem să vă bucurăm cu evoluțiile noastre și, de ce nu, să facem din nou performanță cu Universitatea”, a încheiat mijlocașul.

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