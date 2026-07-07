Aflat în probe la UTA, un jucător de la Viitorul Cluj nu a fost păstrat în cantonament de arădeni!

Lotul şi staff-ul tehnic al celor de la UTA se află în aceste momente în Slovenia, la Čatež, acolo unde arădenii se pregătesc de startul noului sezon.

UTA Arad pregătește în Slovenia noua ediție a Superligii / Foto: UTA Arad Facebook

În cantonamentul de vară al echipei antrenate de Adrian Mihalcea se află şi jucătorii transferaţi în această perioadă de mercato, şase la număr: Ismet Sinani, Andrei Dorobanţu, Răzvan Oaidă, Jayson Papeau, Peter Ouaneh şi Alexi Pitu.

Din lotul care a făcut deplasarea în Slovenia nu face parte însă şi Ianis Fărăgău, un mijlocaş ofensiv în vârstă de 18 ani care aparţine de Academia de Fotbal Viitorul Cluj și care s-a aflat în probe, anunţă Prima Sport.

Născut în 2008, Fărăgău a fost testat de Adrian Mihalcea în perioada de pregătire organizată pe plan local, însă nu a fost reţinut în lotul pe care antrenorul îl are la dispoziţie în Slovenia.

UTA a disputat două partide de verificare în această vară până acum, ambele câştigate la diferenţă clară de scor: 3-0 contra Progresul Pecica şi 4-0 cu CSC Dumbrăviţa. Alb-roşii vor mai disputa un singur meci amical, programat marţi, de la ora 15:00, contra Grosuplje (Slovenia).

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