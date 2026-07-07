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Aflat în probe la UTA, un jucător de la Viitorul Cluj nu a fost păstrat în cantonament de arădeni!
Lotul şi staff-ul tehnic al celor de la UTA se află în aceste momente în Slovenia, la Čatež, acolo unde arădenii se pregătesc de startul noului sezon.UTA Arad pregătește în Slovenia noua ediție a Superligii / Foto: UTA Arad Facebook
În cantonamentul de vară al echipei antrenate de Adrian Mihalcea se află şi jucătorii transferaţi în această perioadă de mercato, şase la număr: Ismet Sinani, Andrei Dorobanţu, Răzvan Oaidă, Jayson Papeau, Peter Ouaneh şi Alexi Pitu.
Din lotul care a făcut deplasarea în Slovenia nu face parte însă şi Ianis Fărăgău, un mijlocaş ofensiv în vârstă de 18 ani care aparţine de Academia de Fotbal Viitorul Cluj și care s-a aflat în probe, anunţă Prima Sport.
Născut în 2008, Fărăgău a fost testat de Adrian Mihalcea în perioada de pregătire organizată pe plan local, însă nu a fost reţinut în lotul pe care antrenorul îl are la dispoziţie în Slovenia.
UTA a disputat două partide de verificare în această vară până acum, ambele câştigate la diferenţă clară de scor: 3-0 contra Progresul Pecica şi 4-0 cu CSC Dumbrăviţa. Alb-roşii vor mai disputa un singur meci amical, programat marţi, de la ora 15:00, contra Grosuplje (Slovenia).
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