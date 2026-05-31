Lucrări aproape finalizate pe lotul Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania

Stadiul lucrărilor pe lotul Nădășelu - Zimbor (A3) a ajuns la 98%.

Lucrări pe ultima sută de metri pe lotul Nădășelu - Zimbor (Autostrada Transilvania) | Foto: Captură de ecran Facebook, Cristian Pistol

Lucările sunt aproape finalizate pe mult așteptatul lot Nădășelu - Zimbor de pe Autostrada Transilvania.

Anunțul a fost făcut de către directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

„Autostrada Transilvania (#A3): secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor la un pas de finalizare (98%)!”, a anunțat Cristian Pistol, potrivit unui clip video publicat pe pagina lui de Facebook.

Autostrada Transilvania: Lotul Nădășelu - Zimbor, pe ultima sută de metri

Director CNAIR a mai adăugat că pe cei 30,6 km ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje care lucrează la:

așternerea stratului de uzură asfaltic

amenajarea parcărilor de scurtă durată

finalizarea sistemelor de colectare și de evacuare a apelor pluviale

montarea parapetului direcțional

montarea sistemelor ITS și a celor de iluminat rutier

Director CNAIR: „Construcția Autostrăzii Transilvania este vitală pentru România”

„După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte de pe traseu (Topa Mică și Nădășelu) și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Construcția Autostrăzii Transilvania este vitală pentru dezvoltarea economiei României și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geopolitic. Valoarea contractului este de 1,625 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a conchis Cristian Pistol.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: