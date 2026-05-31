ONG: „Drona rusă de la Galați a spulberat iluzia că Moldova este protejată”

ONG-ul Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) susține că drona rusă de la Galați a spulberat iluzia că Moldova este protejată.

„Drona rusă care a lovit Galațiul în noaptea de 28/29 mai 2026 nu a afectat doar un bloc. A lovit iluzia că regiunea Moldova este protejată și că statul român este pregătit pentru amenințările războiului modern”, apreciază organizația non-guvernamentală Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, sâmbătă, 30 mai 2026, într-un comunicat de presă.

Potrivit ONG-ului, Galațiul nu este doar un oraș afectat de un incident militar, ci unul dintre simbolurile unei regiuni aflate în prima linie geografică a conflictului.

Mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei: „Atacul dronei rusești demonstrează că războiul nu mai este o realitate îndepărtată”

„Pentru cetățenii români din Moldova, atacul demonstrează că războiul nu mai este o realitate îndepărtată. În proximitatea României se desfășoară de patru ani un război de o intensitate deosebită. Rusia vrea supunerea Ucrainei, remodelarea geopolitică a Europei de Est și scoaterea țărilor din regiune, inclusiv a României, de pe traiectoria lor euroatlantică”, a precizat Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei.

ONG-ul a mai adăugat că în ultimii patru ani, potrivit datelor oficiale, 47 de drone rusești au încălcat teritoriul României.

„Ultima încălcare a fost în noaptea de 28/29 mai, când a fost distrus un apartament și au fost rănite două persoane la Galați. Apărarea antidronă a României nu a făcut față atacului. Reacția autorităților române a fost lentă, marcată de bâlbâieli și ezitări. În cele din urmă, după convocarea CSAT, președintele statului a indicat agresorul, Rusia. S-au anunțat măsuri care deocamdată rămân simple declarații. Poziționarea întârziată a leadershipului politic românesc a lăsat loc liber propagandei antidemocratice, extremiste și proruse, amplificând efectele urmărite de Rusia în plan informațional. Pentru prima dată, un atac cu dronă, în cadrul războiului declanșat de Rusia, a produs victime și distrugeri într-un oraș românesc. Acest fapt schimbă fundamental percepția de securitate a cetățenilor, în primul rând a celor din regiunea Moldova. Nu știm dacă statul român și armata sa vor depăși lipsa de decizie care explică întârzierile enorme în pregătirea de război. Întrebarea este: când va fi, de fapt, pregătită România să-și apere teritoriul?”, mai este precizat în comunicat.

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a mai spus că de-a lungul anilor, statul român s-a amăgit singur, i-a mințit pe cetățeni că totul e în regulă și că la fiecare pătrundere a unei drone rusești în spațiul său a inventat o nouă minciună, a trecut la un alt nivel de falsificare a realității, s-a îngropat în rapoarte, asigurări și strategii, substituind acțiunea prin producția continuă de documente.

MDM: „Vedem politicieni incapabili”

„Ideea din spatele acestei atitudini era că urgia se va sfârși fără să se vadă butaforia statală pe care actorii au ajuns să o confunde cu însăși realitatea. Reacțiile pe care le-am văzut după incidentul de la Galați sugerează mai degrabă o încercare de revenire la vechile reflexe instituționale decât o asumare a necesității de schimbare. Instituțiile lasă impresia unei rețele opace de oameni în poziții de decizie în politică, servicii secrete și armată, care nu poate fi scuturată ca să facă ceva hotărât și clar. Vedem oameni politici incapabili să se reconecteze cu oamenii în mod real, în tragedii reale. Liderii politici practică sportul aruncatului pisicii în curtea celorlalți, în ideea că-și vor mai păcăli electoratele. Fără empatie, credibilitate și fără dedicare pentru binele public nu poți mobiliza o națiune”, a mai punctat ONG-ul.

MDM spune că evenimentul de la Galați ridică întrebări legitime privind capacitatea de adaptare a planificării militare românești la realitățile războiului cu drone și ale conflictelor moderne.

„Conceptele tradiționale de apărare, centrate pe protejarea axei București–Focșani, trebuie completate cu o strategie dedicată securității regiunii Moldova, aflată în proximitatea directă a conflictului. Regiunea Moldova suportă de ani de zile costurile proximității războiului fără a beneficia de o prioritate similară în investițiile de securitate și infrastructură. Din păcate, decidenții militari români nu pot ieși din paradigma Porții Focșanilor. Evenimentul de la Galați arată că planificarea apărării trebuie adaptată rapid la lecțiile războiului din Ucraina. Regiunea Moldova nu mai poate fi tratată exclusiv prin concepte strategice formulate pentru alte tipuri de conflicte și alte epoci (…) Decenii la rând pe holurile politicii, serviciilor secrete și structurilor militare s-a vorbit în șoaptă despre imposibilitatea de a dezvolta Moldova, de a construi autostrăzi, de a moderniza căi ferate, de a atrage investiții industriale serioase”, a mai precizat organizația non-guvernamentală.

Conform MDM, mult timp, în cercurile de putere de la București, Moldova a fost privită mai degrabă prin prisma rolului său strategic de zonă-tampon decât ca o regiune care trebuie dezvoltată și protejată la același nivel cu restul țării.

„În timp ce amenințările cresc la granița estică a României, proiectele strategice care ar trebui să consolideze reziliența regiunii - de la infrastructura de transport până la capabilitățile de apărare – avansează mult prea lent. Galațiul a demonstrat că Moldova nu mai poate fi tratată ca periferie strategică a României. Securitatea Moldovei este securitatea României”, a mai adăugat Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei.

Pentru a arăta că există voința de a apăra regiunea Moldova, viața și bunurile cetățenilor români care locuiesc aici, MDM a cerut următoarele:

reevaluarea planurilor de apărare pentru regiunea Moldova

dezvoltarea unui scut antidronă pentru estul României

cooperare operațională și tehnologică cu Ucraina în domeniul dronelor și apărării aeriene

accelerarea construirii autostrăzilor A7 și A8 ca infrastructură strategică

informarea publică transparentă și rapidă, precum și pregătirea populației pentru situații de criză

