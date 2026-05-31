Deputatul Ovidiu Cîmpean, la 8 ani de la începerea procesului de modernizare a CTP Cluj: „Transportul public clujean a devenit cel mai modern România”

La Cluj-Napoca au fost puse în circulație primele autobuze electrice din România. S-a întâmplat exact acum opt ani, 31 mai 2018.

Ovidiu Cîmpean la punerea în circulație a 11 autobuze electrice la Cluj, primele din România | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Dpeutatul clujan Ovidiu Cîmpean (PNL) a amintit duminică, 31 mai 2026, într-o postare pe Facebook, că acum opt ani începea procesul de modernizare a transportului public din Cluj-Napoca.

„Astăzi (31 mai 2018 - n. red.) au fost puse în circulație primele autobuze electrice din România (la Cluj-Napoca - n. red.)! 11 autobuze electrice sunt finanțate din fonduri elvețiene, iar pentru alte 30 am depus cerere de finanțare pentru obținerea de fonduri europene”, a scris Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe Facebook, joi 31 mai 2018.

La acea vreme, Ovidiu Cîmpean ocupa funcția de director al Direcției Comunicare, Dezvoltare Locală și Management Proiecte în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit deputatului clujean, atunci ajungeau primele autobuze electrice finanțate din fonduri elvețiene.

Ovidiu Cîmpean: „Transportul public clujean a devenit cel mai modern din România”

„Între timp am ajuns la o flotă electrică, modernă, de peste 75% din totalul flotei CTP. Am finanțat din fonduri europene și de la bugetul local achiziția de tramvaie, troleibuze si autobuze electrice care sustin o mobilitate sustenabilă”, a mai spus Cîmpean.

Potrivit deputatului PNL de Cluj, prin aceste investiții, transportul public clujean a devenit cel mai modern din țară.

„Administrația locală rămâne una dintre cele mai performante”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: