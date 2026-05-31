Tradiții și obiceiuri în duminica Rusaliilor. Ce să NU faci?

Sărbătoarea Rusaliilor (Cinzecimea) este una dintre cele mai importante sărbători creștine și este celebrată la 50 de zile după Paște.

Credincioșii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc, duminică, 31 mai 2026, Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile.

Praznicul mai este numit Cincizecimea, deoarece se sărbătorește la cincizeci de zile de la Învierea Domnului.

Potrivit tradiției, în Ierusalim, în cea de-a cincizecea zi de la Învierea Domnului, Duhul Sfânt a venit în lume și S-a pogorât peste Sfinții Apostoli, întemeindu-se Biserica lui Hristos.

Tradiții și obiceiuri de Rusalii

Conform tradiției populare, în aceste zile nu este indicat să:

faci treburi casnice: spălat, călcat, șters praful sau măturat

muncești la câmp, intri în vie, păduri sau lângă fântâni. Se spune că ielele, spirite feminine malefice, pot pedepsii cu „luatul de Rusalii”

te scalzi în ape curgătoare sau te urci în copaci ori locuri înalte

te cerți cu cineva – certurile atrag necazuri sau boală

Obiceiuri de Rusalii

Ramuri sfințite

Se duc la biserică ramuri verzi – de tei, nuc, plop sau stejar – care se sfințesc și apoi se pun la porți, icoane sau în case, fiind considerate protectoare împotriva spiritelor rele, grindinei și bolilor

Pelin, usturoi, leuștean

Unele regiuni adaugă și pelin, usturoi sau leuștean printre ramurile protectoare – plante recunoscute pentru puterile lor tămăduitoare

Ungere cu usturoi la uși

Pentru a alunga ghinionul și spiritele rele

Descântece și pocnituri cu ramuri

Femeile mai practică descântece pentru alungarea Ielelor, iar ramurile de tei se pocnesc și bat în holuri sau în aer

Udatul nevestelor (în Ardeal)

În anumite zone, precum Ardealul, femeile proaspăt căsătorite sunt stropite cu apă în a doua zi de Rusalii, un obicei menit să le aducă sănătate și frumusețe pentru tot anul

Dansul Călușarilor

În Oltenia și alte regiuni sudice, grupuri de călușari (de regulă 7-8 bărbați) colindă casele și execută dansuri ritualice pentru vindecare și alungarea duhurilor rele. Sunt primiți cu ramuri, apă, sare și uneori bani

Împănatul boului

În Ardeal, un ritual aparte implică procesiunea cu un bou împodobit cu flori. Preotul îl sfințește, iar o tânără trebuie să înconjoare un bou concentrat, un semn că se va căsători anul următor.

