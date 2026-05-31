Parlamentar estonian: „Dacă cineva trage asupra ta, ar trebui să ripostezi”

„Sentimentul de impunitate de care se bucură Rusia în prezent se va întoarce împotriva noastră și ne va afecta grav”, spune parlamentarul estonian, după incidentul de la Galați.

Parlamentar estonian (Raimond Kaljulaid): „Dacă cineva trage asupra ta, ar trebui să ripostezi” | Foto: raimondkaljulaid.ee / presidency.ro

Parlamentarul estonian Raimond Kaljulaid, membru al Partidului Social Democrat (din Estonia), susține că răspunsul NATO la agresiunea rusă asupra României a fost slab și îl va încuraja pe Vladimir Putin să continue, potrivit defapt.ro, care citează un interviu publicat pe site-ul radio-televiziunii publice din Estonia, news.err.ee.

„Sentimentul de impunitate de care se bucură Rusia în prezent se va întoarce, cred eu, împotriva noastră și ne va afecta grav. Consider că această politică trebuie corectată”, a spus parlamentarul estonian, după incidentul de la Galați.

Parlamentarul estonian crede că Ucraina ar trebui să primească rachete cu rază lungă de acțiune și alte tipuri de armament care până acum i-au fost refuzate.

Raimond Kaljulaid: „Dacă cineva trage asupra ta, ar trebui să ripostezi”

Întrebat cum ar trebui Occidentul să răspundă la incidentul cu drona rusească, parlamentarul estonian a spus: „Dacă mă întrebați pe mine, personal, cred că, dacă cineva trage asupra ta, ar trebui să ripostezi. În lumea mea ideală, am fi vorbit astăzi despre un crater uriaș și fumegând undeva în industria rusă de drone, la o instalație strategică, iar rușii s-ar fi întrebat ce să facă cu acea informație”

Raimond Kaljulaid l-a criticat pe secretarul general al NATO.

„Nu vreau să critic prea mult instituțiile, pentru că se întâmplă deja destul de des, dar când văd că secretarul general al NATO răspunde la acest incident afirmând că vom continua să apărăm întreg teritoriul NATO, în timp ce, în același timp, o casă de locuit arde mocnit în România și chiar au existat răniți și când luăm în considerare riscurile implicate - acestea sunt chestiuni foarte grave. În opinia mea, reacția ar trebui să fie mai fermă”, a mai spus parlamentarul estonian.

