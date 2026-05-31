Cod GALBEN de ploi torențiale, grindină și vânt puternic la Cluj. Cât e valabilă avertizarea?

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 31 mai 2026, o avertizare de tip cod galben de vreme rea.

Cod galben de vreme rea la Cluj | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Avertizarea ANM este pentru Cluj și alte 29 de județe din România.

Cod galben de vreme rea la Cluj

„Începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...50 l/mp”, a anunțat ANM.

Clujul, sub cod galben de vreme rea | Foto: meteoromania.ro

Interval de valabilitate: 1 iunie 2026, ora 12.00 - 2 iunie 2026, ora 10.00

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: