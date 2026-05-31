PNL, la „proba costumelor”: „I-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2.000 de euro. S-a auzit musca!”

Stelian Tănase a povestit la emisiunea În fața ta de la Digi24 despre un moment sensibil la reuniunea prin care liberalii au marcat 151 de ani de la înființarea PNL.

„I-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2.000 de euro. Și și-au dat coate, nu s-au simțit prea în largul lor (...) Nu (n.a. nu prea a văzut mâini ridicate în sală), păi cum, nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? Nu aveau un costum de 300 de euro, ca mine, erau băieți care își pun pantofii în picioare, să-i vadă conducerea partidului, bluze... Să vedeți ce mașini erau afară!”, relatează Republica.

Avertismentul lui Stelian Tănase: „Vă veți prăbuși ca PNȚ-ul!”

Stelian Tanase nu este la prima declarație înțepătoare la adresa PNL.

În urmă cu câțiva ani, tot la o reuniune a liberalilor, politologul Stelian Tănase le-a spus: „Treceți în opoziție imediat, orice apropiere de PSD este toxică, vă veți prăbuși ca și PNȚ-ul”.

Potrivit declarațiilor sale „erau acolo Ilie Bolojan, Ciucu și în rest, toată conducerea. Cred că e mai corect să te adresezi lor și să speri un efect eventual, decât să bârfești prin oraș partidul cutare. Îl votezi sau nu îl votezi și la revedere.”

