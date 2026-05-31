Distracția continuă la Florești Fest 2026! Au mai rămas două zile pline de voie bună. Vezi programul.

După două zile pline de distracție la Florești Fest 2026, voia bună continuă cu alte două zile de sărbătoare în cea mai mare comună din România.

Floreștenii s-au distrat la maxim în primele două zile de Florești Fest 2026.

În prima seară, AMI și Guess Who au făcut un show de neuitat pe scena principală. În cea de-a doua seară, pe scena principală au urcat Puya și Oscar, care s-au conectat cu publicul.

Sărbătoarea continuă în Parcul Poligon din Florești. Au mai rămas două zile pline de voie bună. Ziua de 1 iunie va fi dedicată copiilor.

Program Florești Fest 2026

Program scena principală:

31 mai: programul începe la ora 17.00. Vor urca pe scenă DJ Dani, Rock Academy, iar capii de afiș vor fi Irina Rimes și Eva Timush . De asemenea va fi și un spectacol de artificii.

. De asemenea va fi și un 1 iunie: programul începe la 10.30, cu Zurli Show. De la ora 15.00, urcă pe scenă Ansamblui Folcloric Cununa Someșană Florești, De la ora 19.30 va fi Candyland, mega show-ul mascotelor by Kid Candy, iar la final urcă pe scenă Nouă Unșpe (911).

Program „Hambarul cu Idei”, la Florești Fest 2026

Program „Amfiteatrul Cooltural”, la Florești Fest 2026

Organizatorii au pus accent și în acest an pe experiența completă a participanților, festivalul fiind un eveniment pet friendly și orientat spre comunitate, socializare și timp de calitate petrecut împreună.

Primar Bogdan Pivariu: „Floreștiul este o comunitate care se dezvoltă”

„Floreștiul nu mai este doar o localitate care crește. Este o comunitate care se dezvoltă. Florești Fest a devenit o tradiție în comunitatea noastră. Aici avem multă energie, mult vibe bun. Din cele patru zile de distracție, una este dedicată copiilor, 1 iunie 2026. Avem activități, surprize și multă voie bună pentru toate vârstele și pentru toți cei care vor să vină în comunitatea noastră”, a declarat primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, pentru monitorulcj.ro.

Evenimentul este organizat de Primăria Florești cu sprijinul Memorabil Events, iar sponsorii principali ai ediției din 2026 sunt Urbano Shopping and Living și VIVO! Cluj.

Participarea la eveniment este gratuită.

Ziua de 1 Iunie va avea un program special dedicat copiilor și familiilor, cu activități interactive, spectacole și momente pregătite special pentru cei mici.

Programul complet și informațiile actualizate pot fi consultate în aplicația Memorabil Events și pe platformele oficiale ale evenimentului, dar și în imaginea de mai jos.

