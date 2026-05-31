Al cincilea tunel pe autostrada care ne va scăpa de coșmarul de pe Valea Oltului

Au început lucrările la Tunelul Balota de pe secțiunea Boița - Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești.

Tunelul Balota de pe secțiunea Boița - Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești va avea 500 de metri.

„Pe șantierul Secţiunii 2 Boița - Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești (…), pe 28 mai 2026, constructorul a început deja lucrările la un nou tunel rutier la nivel de autostradă.

Este vorba despre Tunelul Balota, acesta fiind cel de-al cincilea tunel la care se lucrează pe traseul Autostrăzii Sibiu - Pitești A1 și are o lungime de 500 de metri”, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

