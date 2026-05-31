Deputat AUR de Cluj și secretar al comisiei pentru apărare și siguranță națională, Ramona Bruynseels: „Solicit invocarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, în urma incidentului cu drona din Galați”

În calitate de deputat și secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, clujeanca Ramona Bruynseels a solicitat ca statul român să invoce Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), în urma incidentului cu drona căzută pe un bloc din Galați.

Ramona Bruynseels, deputat și șefa AUR Cluj

„În calitate de deputat și secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, solicit public ca statul român să invoce Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, în urma incidentului grav prin care o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, rănind două persoane și impunând evacuarea a aproximativ 70 de cetățeni români”, a anunțat Ramona Bruynseels, într-un comunicat de presă.

Deputata AUR de Cluj a mai spus că președintele Nicușor Dan a calificat el însuși evenimentul drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național” de la începutul războiului din Ucraina.

Deputata Ramona Bruynseels (AUR Cluj): „Articolul 4 nu este o declarație de război, ci un mecanism de consultare politică”

„O asemenea caracterizare nu poate rămâne fără consecințe diplomatice și politice clare la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Întreb public dacă «cel mai grav incident care a afectat teritoriul național» nu justifică invocarea Articolului 4, atunci ce justifică? Câți cetățeni români trebuie răniți? Câte blocuri trebuie lovite? Articolul 4 nu este o declarație de război. Este un mecanism de consultare politică. Este exact instrumentul gândit pentru situații în care un stat membru consideră că securitatea sa este amenințată”, a mai spus Ramona Bruynseels.

Deputata AUR de Cluj a amintit că Polonia a invocat Articolul 4 în septembrie 2025, după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fără ca vreun cetățean polonez să fie rănit.

„România are astăzi un temei mult mai puternic decât avea Polonia atunci”, a conchis Ramona Bruynseels.

Ce spune Articolul 4?

„Părțile (statele care sunt membre NATO - n. red.) vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența a politică sau securitatea vreuneia dintre Părți”

