Autostrada Transilvania: Lucrările pe secțiunea Chirbiș – Biharia au ajuns la un progres de 42% în teren. Circulație neîntreruptă până la frontiera cu Ungaria după finalizarea lucrărilor.

Lucrările pe secțiunea Chirbiș – Biharia (A3) au ajuns la un progres de 42% în teren: Circulație neîntreruptă până la frontiera cu Ungaria după finalizarea lucrărilor.|Foto: Compania Națională de Investiții Rutiere – Facebook

Pe segmentul Chiribiș - Biharia (A3), cu o lungime de 28,5 kilometri, lucrările începute în vara anului trecut au ajuns la 42% execuție în teren, potrivit unie informări a Companiei Naționate de Investiții Rutiere (CNIR).

CNIR anunță o mobilizare bună în teren.

În urma verificărilor în teren efectuate săptămâna aceasta pe cei 28,5 kilometri ai secțiunii Chiribiș-Biharia, antreprenorul Precon Transilvania-Citadina 98 a mobilizat peste 430 de persoane și 147 de utilaje.

Astfel, s-a finalizat montarea grinzilor pe 13 din cele 18 structuri (poduri), de asemenea placa de suprabetonare este finalizată pe șase din cele 18 structuri, a fost așternut balast stabilizat pe 5,5 kilometri, iar primul strat de asfalt este așternut pe 2 kilometri

De asemenea, relocarea DN 19E la nivel de balast stabilizat, a fost realizată pe 1,5 km.

Una dintre etapele importante pe care constructorul le desfăşoară în această perioadă este aşternerea balastului stabilizat cu lianţi hidraulici, stratul peste care urmează aşternerea asfaltului. Astfel, pentru asigurarea celor mai înalte standard de calitate, materialul este realizat în staţiile proprii de betoane ale antreprenorului din organizarea de şantier şi este pusă în opera cu ajutorul finisoarelor.

Finalizarea acestui segment important de pe A3 (județul Bihor) va permite circulația pe Autostrada Transilvania, fără întrerupere, de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, pe o lungime de 74 de kilometri.

Termenul de încheiere a lucrărilor este mai 2027.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

