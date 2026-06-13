Budo Gym Napoca a făcut spectacol total la Sports Festival! BGN Kumite Superfight, prima competiție de arte marțiale organizată în cadrul festivalului.

BGN Kumite Superfight, prima competiție de sporturi de contact organizată în cadrul Sports Festival.

Prima competiție de Kyokushin organizată în cadrul Sports Festival a pus în prim-plan disciplina, respectul și spiritul de fair-play. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Pentru prima dată de la lansarea Sports Festival, una dintre cele mai mari sărbători ale sportului din România a inclus și o competiție dedicată artelor marțiale de contact.

BGN Kumite Superfight a adus la Cluj-Napoca copii, cadeți, juniori și adulți pasionați de Kyokushin Karate, într-un eveniment care a pus accent nu doar pe performanță, ci și pe valorile promovate de acest sport.

Competiția a fost organizată de Budo Gym Napoca, club condus de sensei Viorel Tătar, și s-a desfășurat sub privirile unor invitați internaționali de prestigiu.

Sportivi de toate vârstele, arbitri internaționali și invitați speciali din străinătate au transformat sâmbătă zona dedicată sporturilor de contact din Sports Festival într-un adevărat spectacol al discipliniei, respectului și fair-play-ului.

Evenimentul a marcat o premieră pentru festivalul clujean, fiind prima competiție de Kyokushin organizată în cadrul manifestării.

Organizatorii spun că miza competiției a depășit rezultatele sportive. Pe lângă luptele disputate pe tatami, participanții au avut ocazia să descopere valorile care stau la baza artelor marțiale japoneze: respectul, autocontrolul, disciplina și dezvoltarea caracterului.

Sportivii au oferit publicului un adevărat spectacol al artelor marțiale, într-un eveniment desfășurat în cadrul Sports Festival 2026. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Sensei Viorel Tătar, Budo Gym Napoca: „Artele marțiale înseamnă respect și foarte multă muncă”

În deschiderea competiției, sensei Viorel Tătar le-a vorbit sportivilor și părinților despre rolul pe care disciplina îl joacă atât în sport, cât și în viața de zi cu zi.

„Foarte important este în viața de zi cu zi să avem disciplină. Cu disciplină reușim să facem lucruri. Cu disciplină reușim să ne ridicăm de jos ori de câte ori cădem. Și în luptă, dar și în viața de zi cu zi”, a declarat acesta.

Antrenorul a subliniat că performanța nu este construită doar pe talent sau motivație, ci pe respectarea unor reguli și pe muncă susținută.

Sensei Viorel Tătar le-a explicat celor prezenți că succesul în sport și în viață nu este construit doar pe talent sau motivație, ci mai ales pe disciplină și perseverență. „Foarte important este în viața de zi cu zi să avem disciplină. Cu disciplină reușim să facem lucruri. Cu disciplină reușim să ne ridicăm de jos ori de câte ori cădem. Și în luptă, dar și în viața de zi cu zi.”

Competiția organizată de Budo Gym Napoca a reunit practicanți de Kyokushin într-o atmosferă dominată de respect și spirit competitiv. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Antrenorul a oferit exemplul campionului mondial la box Oleksandr Usyk, despre care spune că a demonstrat că performanța este rezultatul unei discipline constante, nu al entuziasmului de moment. „Toată lumea vorbește despre determinare și motivație. Dar acestea dispar la un moment dat. Nu te trezești în fiecare zi la patru dimineața pentru că îți place. O faci pentru că ai disciplină și pentru că respecți regulile pe care ți le-ai impus. Dacă ești disciplinat în ceea ce faci și îți stabilești niște reguli de viață pe care le urmezi, atunci cu siguranță vei reuși. Dacă nu faci asta, este foarte complicat. Disciplina și regulile îți formează caracterul.”

Senseiul le-a transmis participanților că practică unul dintre cele mai solicitante sporturi din lume și că merită apreciați pentru efortul pe care îl depun zilnic. „Ei fac parte dintr-un procent foarte mic din populația lumii care practică sport de performanță. Și sunt și mai puțini cei care practică Kyokushin, care este unul dintre cele mai dure stiluri de arte marțiale din lume.”

BGN Kumite Superfight a marcat debutul sporturilor de contact în programul Sports Festival de la Cluj-Napoca. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Antrenorul a ținut să evidențieze importanța activităților sportive într-o perioadă în care mulți copii petrec tot mai mult timp în fața ecranelor. „În loc să stea pe telefoane și să piardă timpul cu alte lucruri, ei sunt aici, în fiecare weekend și în timpul săptămânii, pentru a lucra la ei înșiși, la condiția lor fizică, mentală și emoțională.”

La final, Viorel Tătar a adresat un mesaj atât părinților, cât și celor care încă nu practică sport, îndemnându-i să facă mișcare indiferent de vârstă. „Sportul înseamnă sănătate. Nu există vârstă pentru sport și, în special, pentru artele marțiale. Nu trebuie să faci performanță. Pentru mintea noastră, pentru sufletul nostru și pentru starea noastră de bine, recomand să începeți să faceți sport chiar de astăzi.”

„Arta marțială înseamnă respect și foarte multă muncă și disciplină. Dacă ești disciplinat în ceea ce faci și îți stabilești niște reguli de viață pe care le urmezi, atunci cu siguranță vei reuși”, a transmis senseiul.

Copiii și tinerii practicanți de Kyokushin au demonstrat tehnică, concentrare și determinare în cadrul competiției. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Kyokushin, unul dintre cele mai dure stiluri de karate din lume

Kyokushin este unul dintre cele mai respectate stiluri de karate din lume, fiind practicat în peste 100 de țări. Fondat de maestrul japonez Masutatsu Oyama, acest stil este cunoscut pentru antrenamentele intense și sistemul full-contact de competiție. Dincolo de partea sportivă, Kyokushin promovează valori inspirate din codul Bushido al samurailor, precum onoarea, respectul, disciplina și autocontrolul.

Kyokushin, unul dintre cele mai exigente stiluri de karate din lume, a fost reprezentat la Cluj printr-o competiție dedicată tuturor categoriilor de vârstă. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Shihan Eddy Gabathuler, 8 Dan, reprezentant IFK Elveția, fost comisar al Poliției Regionale Graubünden: „Este extraordinar ce am văzut aici”

Printre invitații competiției s-a aflat și Shihan Eddy Gabathuler, 8 Dan, reprezentant IFK Elveția, fost comisar al Poliției Regionale Graubünden și antrenor al forțelor speciale din canton.

Aflat pentru prima dată la Sports Festival, acesta s-a declarat impresionat de atmosfera creată la Cluj.

„Competiția este foarte frumoasă. Eu sunt pentru prima dată la Sports Festival aici, în Cluj. Este extraordinar ce am văzut aici. Sunt foarte mândru de organizatori și de prietenul meu, sensei Viorel Tătar, pentru ceea ce a reușit să construiască”, a declarat Shihan Gabathuler.

Viorel Tătar alături de Shihan Eddy Gabathuler. Arbitri internaționali și invitați speciali au fost prezenți la competiția care a adus artele marțiale în prim-plan la Sports Festival. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Mai mult decât o competiție

Organizatorii spun că evenimentul a fost gândit ca o demonstrație a valorilor promovate de artele marțiale și o oportunitate de a aduce publicul mai aproape de acest sport.

„În loc să stea pe telefoane sau să piardă timpul cu alte activități, copiii sunt aici și lucrează pentru ei, pentru condiția lor fizică, mentală și emoțională. Acesta este cel mai important lucru”, a spus Viorel Tătar.

Prin organizarea BGN Kumite Superfight, Sports Festival și-a extins pentru prima dată oferta către zona sporturilor de contact, oferind practicanților de Kyokushin o scenă importantă și publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai exigente discipline ale artelor marțiale.

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