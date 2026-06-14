Crosul Supereroilor închide mai multe străzi din Cluj. Restricțiile de circulație sunt valabile duminică!

Clujenii care circulă duminică prin zona centrală a orașului trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic.

Mai multe artere importante vor fi închise temporar pentru desfășurarea evenimentului caritabil „Crosul Supereroilor”, organizat în cadrul Sports Festival. Foto: Facebook, Sports Festival

Mai multe artere importante vor fi închise temporar pentru desfășurarea evenimentului caritabil „Crosul Supereroilor”, organizat în cadrul Sports Festival.

Restricțiile vor fi în vigoare în intervalul orar 06:00 - 11:45, a anunțat Primăria Cluj-Napoca.

Crosul Supereroilor închide traficul pe mai multe artere

Potrivit autorităților locale, circulația rutieră va fi oprită pe traseul competiției:

Cluj Arena;

Splaiul Independenței;

strada George Coșbuc;

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”;

Podul Napoca;

Bulevardul 1 Decembrie 1918;

strada Sigismund Toduță;

strada Gavril Muzicescu;

Bulevardul 1 Decembrie 1918;

Podul Napoca;

Splaiul Independenței;

Cluj Arena.

Evenimentul face parte din programul Sports Festival și este dedicat susținerii unei cauze caritabile.

Care este ruta alternativă recomandată

Pentru șoferii care circulă între cartierul Grigorescu și centrul municipiului, Primăria recomandă utilizarea unei rute alternative.

Traseul ocolitor este:

Calea Moților;

strada Oțetului (zona Platinia);

strada Uzinei Electrice;

Podul Garibaldi.

Autoritățile le recomandă participanților la trafic să își planifice din timp deplasările și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor prezenți pe traseul competiției.

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