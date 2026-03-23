Avans pe Autostrada Transilvania: Lucrările pe lotul Chiribiș - Biharia au ajuns la 35%

Lucrările pe Lotul Chiribiș - Biharia de pe Autostrada Transilvania au ajuns la 35% | Foto: Facebook, Horațiu Cosma

Șantierul lotului Chiribiș - Biharia de pe Autostrada Transilvania a ajuns la 35% din execuție, a anunțat, luni, 23 martie 2026, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) într-un clip video pe Facebook.

„Constructorul subsecțiunii 3C2 Chiribiș - Biharia (28,5 km) a ajuns la 35% execuție, în șantier mobilizarea fiind foarte bună, cu peste 400 de muncitori și 250 de utilaje. Suntem foart optimiști că va progresa bine, iar la final de 2026 ne vom apropia de finalizare”, a spus Horațiu Cosma, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Horațiu Cosma.

Pe zece din cele 18 pasaje au fost montate grinzile, iar lucrările pentru construirea nodului rutier de la Spinuș (intersecție A3-DN1P) vor fi incluse în contract.

Secretarul de stat a mai precizat că a fost așternut deja primul strat de asfalt pe aproape 2,5 kilometri.

„Se lucrează intens la

terasamente

poduri

coloane de beton în zonele mlăștinoase

taluzări

montarea grinzilor.

În același timp, continuă armarea și betonarea plăcilor la poduri. Peste un milion de metri cubi de umplutură au fost deja realizați - mai mult de jumătate din total, iar grinzile au fost deja montate pe primele opt structuri, urmând în aprilie să fie montate pe următoarele șase. Avem deja primul strat de asfalt pe circa 2,5 km”, a menționat pe pagina sa, Cosma.

Potrivit acestuia, începând de săptămâna viitoare, constructorul reia și activitatea de așternere a balastului stabilizat, iar în următoarea săptămână intră „în pâine” și echipa de asfalt, cu un flux estimat la 2.000 - 3.000 de tone așternute pe zi.

„Constructorul român promite ca, la următoarea vizită - spre finalul primăverii - vom vedea mult mai mult «negru» pe șantier. Iar obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: să le oferim românilor o surpriză plăcută și să deschidem acest tronson înainte de termenul contractual”, a adăugat Cosma.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia are o lungime de 28,5 kilometri, iar lucrările au început în vara anului trecut.

Pe lotul 3C2 Chiribiș - Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem „SPEED” pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare doi kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru acest segment important de pe Autostrada Transilvania a fost emis în iulie 2025, la peste un an de la semnarea contractului cu Precon. Lucrările în teren au debutat la finalul lunii septembrie 2025.

Finalizarea acestui lot al A3 din județul Bihor va permite circulația pe Autostrada Transilvania, fără întrerupere, de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, pe o lungime de 74 de kilometri.

Pe tronsonul Chiribiș – Biharia (28,5 km), executat de asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, stadiul este de 35%, cu termen de finalizare mai 2027. Odată cu finalizarea acestor lucrări, va fi asigurată aproape în totalitate continuitatea Autostrăzii Transilvania, cu excepția zonei cu tunelul Meseș.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

