Simona Halep, retragere spectaculoasă la Cluj: „Mulțumesc României pentru oamenii frumoși care iubesc sportul”

Fostul lider mondial în clasamentul WTA, Simona Halep, s-a distrat la Cluj-Napoca, într-un demonstrativ de tenis alături de alți jucători profesioniști.

Simona Halep s-a retras la Cluj, 13 iunie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

La începutul evenimentului de retragere, Simona Halep și-a prezentat trofeele cucerite de-a lungul carierei.





Evenimentul de retragere din tenis al Simonei Halep a avut loc în BTarena din Cluj-Napoca, sâmbătă, 13 iunie 2026.

În sala polivalentă BTarena, zece mii de oameni au trăit, alături de ea, toate emoțiile unei cariere încununate cu 24 de trofee și două titluri de Grand Slam. Invitați speciali au fost: Elina Svitolina, una dintre jucătoarele alături de care Simona Halep a scris câteva dintre cele mai importante dueluri ale carierei, Gaël Monfils,jucător de tenis recunoscut pentru stilul său de joc spectaculos și Andrei Pavel, fost nr. 13 ATP.

Fanii i-au fost alături Simonei și i-au scandat numele în timpul schimburilor de mingi și au încurajat-o pe cea mai bună jucătoare de românca de tenis din istorie.

Pentru ca retragerea Simonei Halep să fie memorabilă, în teren a intrat și tatăl ei, Stere. Acesta a jucat, pentru scurt timp, la dublu, alături de fiica ei.

Simona Halep: „Mulțumesc că mi-ați fost alături când mi-a fost greu în carieră”

Simona a avut un discurs emoționant, în care le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături de-a lungul carierei în tenis: familiei, antrenorilor, prietenilor, publicului și legendelor din sportul românesc.

„Este un eveniment plin de emoţie, sunt emoţionată de când am păşit la Cluj, pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susţinut, publicul acesta frumos, care mi-a oferit cele mai frumoase momente, jucând aici, la Cluj, pentru România şi în turneele individuale. Astăzi este despre mine și despre voi. Cei care ați veni aici și cei care m-ați susținut pe tot parcursul carierei. Atunci când mi-a fost foarte greu în carieră, voi mi-ați fost alături și mi-ați oferit sprijinul pe care aveam nevoie. mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Dumneavoastră și celor care sunt la televizor, pentru că sunt multe inimi acolo. Vreau să mulțumesc României pentru oamenii frumoși care iubesc sportul. Sper ca mulți dintre copiii de astăzi să ma ajungă în tenis sau chiar să mă depașească. Pentru că sportul este frumos și ne bucură pe noi toți“, a spus Simona Halep, la retragerea de la Cluj.

Simona Halep, dublă câștigătoare de grand slam

Terenul de tenis a avut două culori. Portocaliu și verde. Pentru a imita zgura și iarba, suprafețele pe care Simona a avut cele mai mari victorii din carieră: câștigarea Roland Garros 2018, respectiv Wimbledon 2019.

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