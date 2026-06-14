Duminica aduce soare și temperaturi plăcute la Cluj-Napoca!

Clujenii vor avea parte duminică de o zi cu vreme în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența pe parcursul după-amiezii și serii.

Clujenii vor avea parte duminică de o zi cu vreme în general plăcută. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

După o dimineață cu soare și temperaturi plăcute, clujenii ar putea avea parte de ploi slabe spre seară.

Meteorologii anunță maxime de până la 23 de grade Celsius și o vreme în general favorabilă activităților în aer liber

Soare și temperaturi plăcute în timpul zilei

În intervalul prânzului, temperaturile vor urca până la 22-23 de grade Celsius, oferind condiții bune pentru activitățile desfășurate în aer liber. Vântul va sufla slab, cu aproximativ 3 km/h, iar umiditatea se va menține la valori ridicate.

Vremea va fi una confortabilă pentru plimbări, evenimente sportive și activități recreative organizate în oraș.

Ploi slabe și răcire în cursul nopții

Spre seară și pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe, iar temperaturile vor coborî treptat până în jurul valorii de 13 grade Celsius.

Potrivit prognozei pentru următoarele zile, vremea va rămâne relativ plăcută la Cluj. Luni sunt așteptate maxime de aproximativ 20 de grade, iar de marți temperaturile vor începe din nou să crească, urmând să ajungă la 30-32 de grade Celsius la finalul săptămânii viitoare.

Vara își intră în drepturi la final de săptămână

După câteva zile cu temperaturi moderate și episoade de instabilitate atmosferică, meteorologii anunță o încălzire accentuată spre finalul săptămânii. Dacă prognoza se menține, weekendul viitor ar putea aduce primele temperaturi caniculare ale lunii iunie în zona Clujului.

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