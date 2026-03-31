Zboruri directe spre Antalya și Berlin de pe Aeroportul Internațional Cluj: opțiuni accesibile pentru city-breakuri și vacanțe însorite în vara lui 2026

Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Wizz Air anunță lansarea zborurilor directe către Antalya și Berlin în sezonul de vară 2026.

Aeroportul Internațional Cluj anunță lansarea zborurilor directe către Antalya și Berlin în sezonul de vară 2026

Compania aeriană Wizz Air, împreună cu Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și Consiliul Județean Cluj, au inaugurat oficial două noi rute către Antalya (Turcia) și Berlin (Germania).

Primele zboruri au avut loc la începutul acestei săptămâni, marcând startul sezonului de vară din aviație.

Compania aeriană operează zboruri de la Cluj-Napoca către Antalya în fiecare luni, miercuri și vineri, începând cu 30 martie, și către Berlin începând de astăzi, 31 martie, cu zboruri în fiecare marți, joi și sâmbătă. Aceste noi rute diversifică și mai mult oferta companiei aeriene în România, oferind opțiuni convenabile pentru city-breakuri și vacanțe însorite.

„Extinderea rețelei de rute rămâne în continuare o permanentă preocupare a managementului aeroportuar, iar colaborarea noastră de peste 19 ani cu Wizz Air a fost întotdeauna orientată spre a oferi pasagerilor noștri multiple opțiuni de călătorie.

Ne bucură decizia operatorului aerian de a introduce în premieră zborurile regulate sezoniere spre Antalya, pentru că acestă destinație a fost de-a lungul anilor lider în topul destinațiilor de vacanță. În același timp, reluarea zborurilor spre Berlin - operate anterior în perioada 2016 - 2024 - răspunde unei cereri reale din piață, facilitând atât mobilitatea în scop turistic, cât și dezvoltarea relațiilor economice și culturale”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Sursa: airportcluj.ro

În cursul acestei primăveri, Wizz Air va introduce, de asemenea, rutele mult așteptate din orașul transilvănean către Milano Malpensa (Italia), Valletta (Malta) și Dubrovnik (Croația).

„Extinderea operațiunilor Wizz Air pe Aeroportul Internațional Cluj și introducerea celor două rute către Antalya și Berlin, confirmă încă o dată poziția strategică a aeroportului clujean precum și atractivitatea județului Cluj pentru marii operatori aerieni. Noile destinații vor contribui semnificativ la dezvoltarea turismului, la facilitarea legăturilor de afaceri și la creșterea mobilității cetățenilor din Cluj și din întreaga regiune de Nord-Vest a României. Performanţa Aeroportului Internaţional Cluj rămâne una de nivel european și vom continua să sprijinim proiectele care consolidează poziția Clujului ca pol regional de mobilitate și dezvoltare economică”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Tarifele pornesc de la doar 99 RON, biletele fiind disponibile acum pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ.

De la începutul operațiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air a crescut constant investițiile, considerând țara o piață strategică. În prezent, compania aeriană are la vânzare 230 rute de pe 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 27 de țări. În cei aproape 20 de ani de activitate în România, Wizz Air a deschis nouă baze operaționale și are în prezent peste 1.600 de angajați.

Aeroportul Cluj, investiții strategice pentru modernizarea infrastructurii și creșterea gradului de siguranță a pasagerilor

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex.

Conform unei analize publicate recent de Aeroportul Internațional Cluj cu privire la evoluția traficului de pasageri, dacă anul trecut au fost înregistrați 3.582.134 de pasageri, în 2026 este estimată o creștere substanțială: 3.650.000 de pasageri.

Potrivit strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

