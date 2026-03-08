Aeroportul Internațional Cluj, lider regional la numărul de pasageri în România. Traficul aerian a crescut în 2025.

Traficul aerian a crescut în România și la Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, Cluj, lider în topul regional al aeroporturilor din țară.

Aeroportul Internațional Cluj, lider regional în România | Foto: Facebook, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Transportul aerian de pasageri a crescut în România cu 9,5%, în 2025 comparativ cu anul anterior și a ajuns la 28.477.600 pasageri, de la 26.000.800 pasageri, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Agerpres.ro.

Aeroportul Internațional Cluj, lider regional în România

Cele mai mari ponderi în ceea ce privește transportul de pasageri s-au înregistrat pe aeroporturile „Henri Coandă” -București, cu 8.539.100 pasageri îmbarcați și 8.459.700 debarcați, „Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu 1.769.400 pasageri îmbarcați și 1.777.700 debarcați, și Aeroportul Internațional Iași, cu 1.126.900 pasageri îmbarcați și 1.116.000 debarcați.

Cele mai însemnate ponderi în transportul intern au fost înregistrate pentru aeroporturile „Henri Coandă”- București, cu 49,6% în numărul total de pasageri îmbarcați, „Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu 18,3% în numărul total de pasageri îmbarcați, și „Traian Vuia” Timișoara, cu 13,1% în numărul total de pasageri îmbarcați.

CITEȘTE ȘI:

În transportul internațional de pasageri, primele zece aeroporturi de origine (de unde au provenit pasagerii debarcați în România), stabilite după numărul pasagerilor în curse regulate, au fost Londra Luton, cu 1.108.803 pasageri, Milano Bergamo, cu 606.022 pasageri, Munchen - 441.689 pasageri, Bruxelles Charleroi - 398.140 pasageri, Istanbul Internațional 390.614 pasageri, Roma Fiumicino - 368.061 pasageri, Viena - 347.102 pasageri, Paris Beauvais - 334.100 pasageri, Madrid Barajas - 320.947 pasageri și Dortmund - 314.378 pasageri.

În ceea ce privește îmbarcările, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Londra Luton (1.098.656 pasageri), Milano Bergamo (612.378 pasageri), Munchen (435.202 pasageri), Bruxelles Charleroi (402.502 pasageri), Istanbul Internațional (384.095 pasageri), Roma Fiumicino (366.946 pasageri), Viena (358.082 pasageri), Paris Beauvais (337.889 pasageri), Dortmund (323.144 pasageri), Madrid Barajas (314.481 pasageri).

CITEȘTE ȘI:

Principalele țări (după aeroportul de origine) de unde au sosit pasagerii curselor aeriene regulate debarcați în România au fost Italia - 2.567.934 pasageri, Regatul Unit - 1.822.756 pasageri, Germania -1.616.629 pasageri, Spania - 1.191.083 pasageri, Franța - 853.833 pasageri, Turcia - 548.059 pasageri, Belgia - 458.310 pasageri, Grecia - 422.752 pasageri.

După țara de destinație, cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat pentru Italia (2.570.120 pasageri), Regatul Unit (1.821.001 pasageri), Germania (1.647.808 pasageri), Spania (1.186.578 pasageri).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: