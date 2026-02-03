Malta și Dubrovnik, noi destinații pentru pasagerii clujeni în sezonul de vară 2026

Sezonul estival 2026 vine cu noi destinații pentru clujeni, care vor avea zboruri directe spre Malta și Croația de pe Aeroportul Internațional Cluj.

Malta și Dubrovnik, noi destinații în sezonul de vară 2026 de pe Aeroportul Internațional Cluj|Foto: airportcluj.ro

Wizz Air anunță două noi destinații de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj pentru sezonul estival 2026, ideale pentru vacanțe însorite: Malta și Dubrovnik.

Tarifele încep de la doar 129 RON, biletele fiind deja disponibile pe wizzair.com și prin aplicația mobilă WIZZ.

Începând cu 22 mai, Wizz Air își va extinde oferta cu lansarea unei conexiuni către Malta, operată de două ori pe săptămână, în fiecare luni și vineri.

Tarifele încep de la doar 129 RON, preț pentru un singur segment de zbor, incluzând taxele administrative și alte taxe neopționale. Este inclus un bagaj de mână (max.: 40x30x20 cm). Trollerul și fiecare bagaj de cală sunt supuse unor taxe suplimentare. Prețul se aplică numai rezervărilor efectuate pe wizzair.com și în aplicația WIZZ pentru mobil.|Sursa: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

O zi mai târziu, în data de 23 mai, rețeaua locală din Cluj-Napoca va fi consolidată odată cu introducerea noilor zboruri către Dubrovnik, în zilele de marți și sâmbătă.

„După ce am avut ocazia să zbor pe unele dintre cele mai noi rute ale noastre din Cluj-Napoca, inaugurate la finalul anului 2025, sunt încântată să văd că Wizz Air începe o nouă etapă de expansiune pentru sezonul estival. Este minunat să vezi că România devine din ce în ce mai conectată la destinații de vacanță impresionante, precum Malta și Dubrovnik”, a spus Ioana Seghete, însoțitoare de zbor din Cluj-Napoca și ambasadoare WIZZ în România.

De la începutul operațiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air a crescut constant investițiile în țară, recunoscând-o drept o piață strategică.

„Colaborarea noastră de peste 19 ani cu Wizz Air a fost întotdeauna orientată spre a oferi pasagerilor noștri multiple opțiuni de călătorie. Introducerea noii destinații spre Dubrovnik, operată în premieră absolută de pe Aeroportul Internațional Cluj, precum și reluarea operării zborurilor spre Malta sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun de a răspunde cerințelor în creștere ale pasagerilor și de a susține dezvoltarea economică și turistică a regiunii. Pasagerii din Transilvania vor avea din luna mai, nu doar două noi destinaţii disponibile pentru călătoriile lor, dar se vor asigura conexiuni cu două noi ţări de destinaţie din Uniunea Europeană, Croaţia şi Malta”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Dubrovnik și Malta, destinații ideale pentru vacanțe însorite|Foto: airportcluj.ro

În prezent, compania are la vânzare 238 de rute de la 14 aeroporturi din România, conectând pasagerii cu 83 de destinații din 27 de țări. De-a lungul celor 19 ani de activitate în România, Wizz Air a înființat nouă baze operaționale și are în prezent peste 1.600 de angajați.

„Aeroportul Internațional Cluj reprezintă una dintre prioritățile Consiliului Județean Cluj, iar dezvoltarea rețelei de rute constituie un element esențial al strategiei noastre pe termen mediu și lung.

Anunțul operării zborurilor Wizz Air către cele două destinații, Malta și Dubrovnik, în sezonul de vară 2026 demonstrează în mod clar că direcția de dezvoltare asumată și investițiile realizate produc rezultate concrete. Performanța Aeroportului Internațional Cluj se menține la un nivel european, iar Consiliul Județean va continua să susțină extinderea și modernizarea acestuia, astfel încât județul Cluj să rămână un reper de excelență și dezvoltare pentru întreaga regiune de Nord-Vest”, a precizat Alin Tișe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

În 2025, Aeroportul Internațional Cluj a atins cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri, fiind înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri. Acest nivel record e rezultatul unei creșteri cu aproximativ 10% față de anul 2024, când au fost înregistrați 3,26 milioane.

Wizz Air operează o flotă de 259 de aeronave Airbus A320 și A321. În anul financiar 2025, 63,4 milioane de pasageri au optat pentru serviciile companiei, care pregătește o investiție de 14 miliarde de euro în următorii trei ani.

