Trei noi destinații de pe Aeroportul Internațional Cluj: din 2026, clujenii vor avea conexiuni directe de zbor spre Olbia-Sardinia, Atena și Salonic

Olbia-Sardinia, Atena și Salonic sunt cele mai noi destinații operate de Animawings din 2026 de pe Aeroportul Internațional Cluj.

Din 2026, clujenii vor zbura spre trei destinaţii noi din Grecia şi Italia de pe Aeroportul Internațional Cluj|Foto: airportcluj.ro

AnimaWings, compania aeriană 100% românească, continuă extinderea operațiunilor din Transilvania și lansează programul de rute pentru sezonul estival 2026 cu trei destinații noi de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Noile conexiuni includ Atena (ATH), Olbia – Sardinia (OLB) și Salonic (SKG), operate în regim regulat sau charter, în parteneriat cu touroperatorii.

Trei noi destinații de pe Aeroportul Internațional Cluj: din 2026, clujenii vor avea conexiuni directe de zbor spre Olbia-Sardinia, Atena și Salonic

Începând din 29 martie 2026, AnimaWings va opera ruta Cluj – Atena, în regim regulat, pe tot parcursul anului, cu două zboruri săptămânale, în zilele de joi și duminică, la tarife de la 79.99 euro pe sens.

În perioada 2 iunie – 29 septembrie 2026, compania introduce ruta regulată Cluj – Olbia (Sardinia), cu operare săptămânală în ziua de marți și prețuri începând de la 99.99 euro pe sens.

De asemenea, în intervalul 4 aprilie – 24 octombrie 2026, va fi operată în regim charter ruta Cluj – Salonic, în fiecare sâmbătă, cu tarife de la 121 euro pe sens.

„Ne bucurăm că AnimaWings își consolidează portofoliul de la Cluj cu încă 3 destinații, pe lângă cursele deja operate către București și Istanbul ajungând la 5 rute în primul an de operare de pe Aeroportul Internațional Cluj.

Introducerea destinațiilor Atena, Olbia și Salonic îndelung solicitate de la Cluj-Napoca, demonstrează dinamismul pieței și capacitatea Aeroportului Internațional Cluj de a atrage noi oportunități pentru pasageri. Sardinia și Salonic sunt operate în premieră pe aeroportul clujean, în timp ce zborurile spre Atena au mai fost operate și în perioada 2018-2019. Noile rute subliniază angajamentul Aeroportului Internațional Cluj pentru dezvoltarea continuă a serviciilor aeroportuare cu scopul de a răspunde cerințelor în creștere ale pasagerilor și vor îmbunătăți semnificativ experiența de călătorie atât a turiștilor cât și a comunităților de români din aceste regiuni”, a transmis David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.

Zborurile spre rutele regulate (Atena și Olbia-Sardinia) vor fi operate conform programului din tabelul următor, iar biletele sunt disponibile deja pe site-ul companiei aeriene www.animawings.com.

Sursa: airporDin 2026, clujenii vor zbura spre trei destinaţii noi din Grecia şi Italia de pe Aeroportul Internațional Cluj|Foto: airportcluj.rotcluj.ro

„Extinderea operațiunilor AnimaWings pe Aeroportul Internațional Cluj și introducerea celor trei noi rute către Atena, Salonic și Olbia (Sardinia), reprezintă o veste excelentă pentru întreg județul și pentru întreaga regiune.

Creșterea conectivității aeriene este o prioritate pentru noi, deoarece contribuie direct la dezvoltarea turistică și economică a Clujului. Salutăm decizia companiei aeriene românești de a-și consolida prezența în regiunea noastră și de a oferi pasagerilor clujeni tot mai multe opțiuni de călătorie către destinații mediteraneene foarte solicitate”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Lansarea acestor rute marchează un pas important în consolidarea prezenței companiei în regiune, care devine unul dintre punctele-cheie de plecare pentru destinațiile de vacanță din Grecia și Italia. Extinderea rețelei reflectă interesul tot mai mare al pasagerilor din Transilvania pentru destinații de vară cu plaje, gastronomie și experiențe culturale autentice, oferind acces direct către destinații mediteraneene relevante.

Clujul se aliniază huburilor europene și devine un punct strategic pentru turiști

Toate frecvențele sunt gândite pentru plecări ideale în sejururi și pentru a răspunde obiceiurilor de călătorie ale pasagerilor din regiune. Iar biletele de avion includ în toate clasele tarifare bagajul de cabină (2 piese de 8kg şi 4kg), alegere locului încă de la momentul rezervării, check-in online şi offline (la aeroport) gratuit.

„Odată cu aceste noi rute, ne reafirmăm angajamentul față de regiune, investind în diversitate de destinații, servicii moderne și opțiuni de călătorie accesibile pentru pasagerii din întreaga Transilvanie. Dezvoltăm constant operarea din Cluj, pentru că vedem un interes solid pentru zboruri directe către regiuni cu tradiție turistică și un potențial clar de creștere. De altfel, noile rute creează oportunități suplimentare pentru agențiile din Transilvania de a dezvolta pachete charter și programe turistice personalizate. De asemenea, lansăm o rută mult dorită de locuitorii din regiune, Cluj – Atena cu operare pe tot parcursul anului”, a transmis Marius Pandel, Președinte AnimaWings.

Clujul se aliniază astfel huburilor europene, devenind un punct strategic pentru turiștii care caută sejururi, city-break-uri sau vacanțe în familie în Grecia și Italia. Rutele noi completează și celelalte zboruri directe deja în operare din Cluj către Istanbul și București (13 frecvenţe săptămânale).

Pe lângă noile rute lansate din Cluj, AnimaWings a anunțat recent și programul complet de rute estivale pentru vara 2026, care include 19 destinații de vacanță din Grecia și Spania, cu plecări din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Programul estival include rute noi precum Salonic, Kefalonia, Mallorca și Kavala, alături de destinațiile deja consacrate operate de companie.

Toate rutele sunt operate cu aeronave Airbus moderne din flotă, oferind eficiență sporită, confort și o experiență contemporană la bord.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: