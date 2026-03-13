Facturi în flăcări, inflația face un pas înapoi, prețurile doi înainte.

Rata anuală a inflației a coborât la 9,31% în februarie, însă „temperarea” raportată de INS este invizibilă în buzunarele românilor.

Mai multe categorii de produse și servicii se vor scumpi | Foto: monitorulcj.ro

Deși datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS) indică o ușoară temperare a inflației în februarie 2026, realitatea din facturi contrazice optimismul cifrelor. În timp ce indicele general a coborât la 9,31%, prețul energiei electrice a suferit un șoc masiv, înregistrând o creștere anuală record de aproape 57%.

Inflația, într-o scădere „pe hârtie”

Potrivit buletinului statistic publicat astăzi de INS, rata anuală a inflației a ajuns la 9,31% în luna februarie 2026, marcând o ușoară corecție față de luna precedentă. Această evoluție vine pe fondul unei încetiniri a scumpirilor la anumite categorii de alimente, însă pragul psihologic de 10% rămâne periculos de aproape.

În ciuda trendului descendent al indicatorului general, puterea de cumpărare a românilor continuă să fie erodată de prețurile care rămân la niveluri istorice pentru serviciile de bază și produsele nealimentare.

Energia electrică: Șocul de 56,9% care dă peste cap bugetele

Cea mai alarmantă cifră a raportului de astăzi vizează energia electrică. Prețurile au urcat cu 56,9% comparativ cu februarie anul trecut, fiind principala presiune care menține costul vieții la un nivel ridicat.

Această explozie a prețurilor la utilități are un efect de domino: Facturile lunare ale populației au crescut semnificativ. Companiile transferă costurile energetice ridicate în prețul final al produselor, alimentând ceea ce economiștii numesc „inflație persistentă”.

Bucuria unei inflații sub 10% ar putea fi de scurtă durată. Banca Națională a României (BNR) a emis deja un avertisment sever: inflația este prognozată să crească din nou, atingând pragul de 9,8% la începutul verii.

Principalele cauze ale acestei prognoze pesimiste sunt: persistența prețurilor ridicate la energie și combustibili, presiunile economice regionale care afectează lanțurile de aprovizionare și efectul de runda a doua al scumpirilor din iarnă care abia acum se resimt în servicii.

Alimentele care s-au scumpit cel mai mult

În ultimul an, unele produse alimentare au înregistrat creșteri semnificative de preț. Cea mai mare majorare s-a consemnat la cafea, al cărei preț a crescut cu 25,82%. De asemenea, fructele proaspete s-au scumpit cu 16,12%, iar fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 13% față de anul trecut.

Creșteri importante au fost înregistrate și la produsele din categoria zahăr, produse zaharoase și miere de albine, unde prețurile au urcat cu 13,55%.

Creșteri la produse de bază

Mai multe produse de bază din alimentația zilnică au devenit mai scumpe. Laptele de vacă s-a majorat cu 9,81%, pâineacu 10,12%, iar carnea de bovine cu 11,79%. În același timp, carnea de pasăre s-a scumpit cu 8,5%, iar ouăle au înregistrat o creștere de 14,33%.

Și alte produse alimentare au înregistrat scumpiri: peștele proaspăt cu 8,04%, uleiul cu 8,78%, citricele cu 9,94%, iar carnea de porc cu 3,88%.

Creșteri la băuturi alcoolice

În categoria băuturilor alcoolice, prețul berii a crescut cu 7,51% în ultimul an, iar vinul s-a scumpit cu 6,09%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Produse care s-au ieftinit

Există însă și produse alimentare care au înregistrat scăderi de preț în februarie 2026 comparativ cu februarie 2025. Printre acestea se numără cartofii, care s-au ieftinit cu 11,82%, fasolea boabe și alte leguminoase, cu 4,54%, făina, cu 2,29%, și mălaiul, cu 1,27%.

De asemenea, zahărul a înregistrat o scădere ușoară de 0,36% față de anul trecut.

Serviciile, cele mai mari scumpiri

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la biletele CFR, care s-au scumpit cu 24,4%. Au urmat serviciile de apă, canal și salubritate, cu o creștere de 17,21%, precum și serviciile de igienă și cosmetică, care au devenit mai scumpe cu 15,94%.

Totodată, alte servicii cu caracter industrial au înregistrat o majorare de 15,96%, iar reparațiile auto s-au scumpit cu 14,90%. În același timp, serviciile de confecționat și reparat încălțăminte și îmbrăcăminte au crescut cu 14,86%.

Chiriile și serviciile medicale, mai scumpe

Potrivit INS, chiriile au crescut cu 8,52% în ultimul an. În același timp, serviciile de asistență medicală s-au scumpit cu 12,59%, transportul urban cu 10,02%, iar transportul interurban rutier cu 7,99%.

Singura scădere din categoria serviciilor a fost înregistrată la transportul aerian, unde tarifele s-au redus cu 2,2% față de anul trecut. În schimb, serviciile poștale s-au scumpit cu 3,08%.

Energie și bunuri nealimentare

La categoria mărfurilor nealimentare, cea mai mare creștere a fost înregistrată la energia electrică, al cărei preț a crescut cu 56,92%, în contextul eliminării schemei de sprijin privind plafonarea tarifelor.

Alte majorări au fost consemnate la energia termică (13,41%), cărți, ziare și reviste (10,15%), detergenți (9,01%) și tutun și țigări (7,47%).

De asemenea, medicamentele s-au scumpit cu 4,18%, iar combustibilii cu 4,19%.

Gazele naturale, singura ieftinire importantă

În intervalul februarie 2026 – februarie 2025, gazele naturale au fost singurul produs important din această categorie care s-a ieftinit, înregistrând o scădere de 4,57%.

Jocurile de noroc, incluse în calculul inflației

Începând cu anul 2026, jocurile de noroc au fost incluse în calculul indicelui prețurilor de consum (IPC). Tarifele acestora au crescut în februarie cu 1,54% față de luna ianuarie și cu 4,21% față de decembrie 2025.

O ieftinire care nu se simte

Deși rata inflației scade ca ritm de creștere, prețurile nu scad, ci continuă să urce, doar că mai lent. Pentru consumatorul român, scăderea de la 10% la 9,3% este aproape insesizabilă atât timp cât factura la energie rămâne principala gaură în bugetul familiei.

