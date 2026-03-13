CTP Cluj-Napoca SA va suspenda sâmbătă 14.03.2023 între orele 5:30 – 23:00 circulația tramvaielor pe linia 102

CTP Cluj-Napoca SA va suspenda sâmbătă 14.03.2023 între orele 5:30 – 23:00 circulația tramvaielor pe linia 102, în vederea înlocuirii unor cabluri care alimentează linia de contact tramvaie pe B-dul Muncii.

Pe perioada desfășurării lucrărilor vor circula tramvaie pe linia 101 (Str. Bucium – P-ța Gării). Pe linia 100A vor circula autobuze pe traseul: P-ța Gării – B-dul Muncii. Corespondența între liniile 100A și 101 va fi asigurată în stația P-ța Gării.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

