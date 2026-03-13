Tentativă de viol într-o locuință din Cluj, femeie agresată, suspectul de 63 de ani a fost arestat.

Un bărbat de 63 de ani din comuna Luna a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu o femeie de 48 de ani, amenințând-o și lovind-o.

Bărbat arestat pentru tentativă de viol în Luna | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Incidentul s-a petrecut în seara de 7 martie, iar polițiștii au intervenit după ce au fost sesizați despre agresiune.

Femeie de 48 de ani, agresată și amenințată

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul a avut loc în data de 7 martie, în jurul orei 22:00, într-un imobil din comuna Luna, județul Cluj.

Conform IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict în urma căruia o femeie de 48 de ani ar fi fost agresată de un bărbat din aceeași localitate.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că bărbatul, în vârstă de 63 de ani, ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu femeia, amenințând-o cu acte de violență. În același context, acesta ar fi lovit-o pe victimă în zona feței.

Suspectul de 63 de ani a fost reținut de polițiști

În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpia Turzii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, la propunerea procurorului de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda a admis solicitarea și a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele, conform IPJ Cluj.

