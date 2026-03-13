FORM Space se închide temporar după un incendiu izbucnit în interiorul clubului.

Clubul FORM Space, situat în incinta Cluj Arena din Cluj-Napoca, va fi închis temporar după ce, în cursul dimineții de vineri, în interiorul spațiului a izbucnit un incendiu care a provocat pagube.

Clubul FORM Space va fi închis temporar. | FOTO: monitorulcj.ro

Potrivit unui anunț publicat de reprezentanții locației, incidentul s-a produs în afara programului, în momentul în care spațiul era închis. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului.

„Astăzi dimineață, în interiorul FORM Space a avut loc un incendiu care a provocat daune spațiului. Incidentul s-a produs în afara programului, când spațiul era închis. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea focului”, au transmis reprezentanții clubului pe pagina lor de Facebook.

Administratorii spun că spațiul va rămâne închis o perioadă pentru evaluarea pagubelor și pentru lucrările necesare de refacere.

