Anunț - Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca anunță publicul interesat de inițierea Plan urbanistic zonal - realizare Centru rezidențial îngrijire și asistență persoane fără adăpost, str. Oașului 289. Propunerea poate fi consultată pe site-ul primăriei www.primariaclujnapoca.ro la secțiunea Locuire/Strategii urbane/Informarea și consultarea publicului sau la sediul primăriei ( cam. 64). În perioada 13.03 – 6.04.2026 publicul interesat este invitat să transmită propuneri și observații cu privire la propunerea PUZ pe adresa de mail registratura@primariaclujnapoca.ro sau la registratura primăriei, Calea Moților, nr. 3.