Mesaje RO-Alert în Tulcea. MApN a ridicat două avioane F-16: „Este posibil ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României”

Vineri, 13 martie, sistemele radar ale Ministerului Apărării (MApN) au detectat, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove).

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, anunță MApN.

La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

„Din datele existente până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”, a transmis Ministerul Apărării.

Potrivit sursei citate, echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru a demara o operațiune de căutare.

Un al doilea mesaj de alertă extremă a fost emis, vineri, în jurul orei 11.20, în contextul menținerii riscurilor asociate situației din proximitatea frontierei României cu Ucraina.

Mesajul Ro-ALERT anunța că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure.

De la începutul acestui an, locuitorii din județul Tulcea au mai primit o serie de astfel de mesaje pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în unele cazuri MApN anunțând cazuri de încălcare a spațiului aerian românesc.

