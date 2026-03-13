A murit Grigore Zanc, primul prefect al Clujului după Revoluția din 1989

Primul prefect post-decembrist al Clujului, Grigore Zanc, a murit la 86 de ani.

Primul prefect al județului Cluj după căderea regimului comunist, profesorul universitar și scriitorul Grigore Zanc, a murit joi, la vârsta de 86 de ani.

„Cu profundă tristețe, Instituția Prefectului- Județul Cluj anunță trecerea la cele veșnice a domnului Grigore Zanc, personalitate marcantă a administrației publice clujene, care a îndeplinit funcția de prefect al județului Cluj în perioada august 1990 – august 1996, fiind primul prefect al județului numit după Revoluția din 1989”, se arată în mesajul de condoleanțe transmis de Instituția Prefectului Județului Cluj.

De altfel, Grigore Zanc a fost ministrul al Culturii în Guvernul Văcăroiu.

Grigore Zanc a fost una dintre personalitățile marcante ale vieții culturale și administrative clujene și a lăsat în urmă o bogată moștenire în educație, politică și literatură.

Și social-democrații clujeni au transmis un mesaj emoționant:

„PSD Cluj-Napoca îi aduce un ultim omagiu domnului Grigore Zanc, care a îndeplinit de-a lungul timpului funcțiile de Ministru al Culturii, Senator și Prefect al Județului Cluj.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați”, se arată în mesajul de bun rămas publicat de PSD Cluj-Napoca.

Grigore Zanc s-a născut la 26 ianuarie 1940 (comuna Șigău). După absolvirea școlii normale, a lucrat ca învățător suplinitor în perioada 1956–1958, iar ulterior ca învățător și director de școală între anii 1961 și 1962.

În perioada 1964 - 1969 a urmat cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, instituție la care și-a construit ulterior cariera academică.

Între 1967 - 1969 a fost șef al subredacției din Cluj a revistei „Viața studențească”. După absolvirea facultății, a rămas în mediul universitar, unde a activat ca asistent universitar (1968–1974), lector (1974–1990) iar din 1990 în calitate de conferențiar la Catedra de Filosofie sistematică a Universității Babeș-Bolyai.

Primul prefect al Clujului după Revoluția din ‘89

După Revoluția din decembrie 1989, Grigore Zanc a intrat în FSN (actualul PSD), deținând funcțiile de președinte al Organizației Județene Cluj și de membru al Biroului Executiv Central al PSD. A îndeplinit funcția de prefect al județului Cluj în perioada august 1990 - august 1996. A demisionat din această funcție, fiind numit ca ministru al culturii în Guvernul Nicolae Văcăroiu (23 august - 11 decembrie 1996).

În urma alegerilor din noiembrie 2000, Grigore Zanc a fost ales ca senator de Cluj pentru legislatura 2000-2004 pe listele partidului PSD. În calitate de deputat, a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă din Camera Deputaților.

În anul 2004, a fost numit de către Parlamentul României, la propunerea Senatului, ca membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), având mandat până în anul 2010.

Pentru activitatea sa, a fost distins cu Medalia „Meritul Cultural”, clasa a II-a (1972), Ordinul Muncii, clasa a III-a (1974), titlul de Senator de onoare și membru al Marelui Senat al Universității Babeș Bolyai (1996), precum și cu titlurile de Cetățean de onoare al orașului Spartanburg, Carolina de Sud, SUA (1991), al comunei Mărișelu din jud. Cluj (2000) și al comunei Jichișu de Jos din județul Cluj (2003).

