Ziua Mondială a Somnului. De ce trebuie să facem din sănătatea somnului o prioritate?

Într-o lume care glorifică productivitatea și nopțile pierdute în fața ecranelor, somnul rămâne adesea primul sacrificat. Ziua Mondială a Somnului readuce în prim-plan o realitate simplă, dar adesea ignorată: o viață sănătoasă începe cu un somn sănătos.

Pe 13 martie 2026, comunități din peste 70 de țări marchează Ziua Mondială a Somnului, o inițiativă globală coordonată de World Sleep Society. Potrivit organizatorilor, campania anuală urmărește să transforme rezultatele cercetării științifice despre somn în acțiuni concrete la nivelul comunităților.

„Somnul nu este un lux. Este o necesitate biologică. Ziua Mondială a Somnului este o oportunitate de a transforma știința somnului în acțiune, încurajând comunitățile să prioritizeze somnul ca pe un pilon fundamental al sănătății”, a declarat Lourdes DelRosso, co-președinte al World Sleep Society.

Ziua Mondială a Somnului este un eveniment global organizat anual de World Sleep Society, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței somnului pentru sănătate și asupra calității vieții, influențată de impactul tulburărilor de somn. Evenimentul are loc în fiecare an în vinerea dinaintea echinocțiului de primăvară.

„Somnul acoperă aproximativ o treime din viața noastră, așa că asta vorbește de la sine despre importanța somnului, inclusiv despre faptul că avem o zi mondială dedicată somnului”, menționează pentru monitorulcj.ro dr. Daniel David, profesor de psihologie clinică și psihoterapie la UBB Cluj-Napoca.

Dr. Bogdan Voinescu spune despre somn că are un rol esențial în adaptarea organismului la mediul înconjurător, oferind o perioadă regulată de inactivitate care permite refacerea și funcționarea optimă a corpului. Spre deosebire de animalele nocturne, omul este adaptat la viața de zi, bazându-se în principal pe simțul văzului.

De asemenea, somnul contribuie la refacerea fizică și la menținerea echilibrului metabolic, iar perturbarea lui poate afecta metabolismul glucidelor și funcția sistemului imunitar. Un somn suficient ajută la menținerea vigilenței, a capacității de luare a deciziilor și a unei stări emoționale echilibrate.

Studiile arată că privarea prelungită de somn poate avea consecințe grave asupra sănătății, iar la oameni atât somnul insuficient (sub 5 ore), cât și cel excesiv (peste 9 ore) sunt asociate cu un risc mai mare de probleme de sănătate, precum depresia sau bolile cardiovasculare.

Efectele somnului sau a lipsei lui

Conform somnolog.ro, un somn odihnitor contribuie la îmbunătățirea memoriei și a capacității de învățare, ajută la eliminarea toxinelor din creier și susține sănătatea sistemului nervos. De asemenea, stimulează imunitatea, favorizează refacerea celulară și crește nivelul de energie necesar activităților zilnice.

În schimb, lipsa somnului sau un somn de slabă calitate poate avea consecințe serioase asupra sănătății. Studiile arată că somnul deficitar este asociat cu un risc crescut de obezitate, diabet și boli cardiovasculare. Totodată, poate duce la scăderea imunității, la vulnerabilitate mai mare în fața infecțiilor și la apariția tulburărilor cognitive. Reflexele încetinite și somnolența accentuată cresc și riscul accidentelor rutiere, efectele fiind comparabile cu cele ale intoxicației cu alcool.

„Somnolența diurnă este unul dintre principalele simptome ale unui somn necorespunzător și se poate manifesta prin adormire la volan, scăderea capacității de concentrare și dificultăți de memorie. Pot apărea și simptome mai puțin evidente, precum impotență sexuală, depresie, irascibilitate sau creștere în greutate”, declară pentru monitorulcj.ro Lucia Dobrican, medic specialist pneumolog.

Factori care influențează somnul de calitate

Specialiștii subliniază că sănătatea somnului este un concept multidimensional. Nu este vorba doar despre numărul de ore dormite, ci despre mai mulți factori care influențează calitatea odihnei. Printre aceștia se numără durata somnului în decursul a 24 de ore, eficiența acestuia, ora la care o persoană merge la culcare, regularitatea programului de somn, nivelul de vigilență din timpul zilei și gradul de satisfacție față de odihna nocturnă.

„Somnul adecvat depinde de caracteristici psihobiologice ale fiecărei persoane, dar și de mediul în care are loc. Mulți oamenii nu au probleme legate de somn, dar atunci când apar trebuie controlați acești factori, atunci când este cazul inclusiv cu ajutorul specialiștilor în domeniu”, spune Daniel David.

Pentru a îmbunătăți calitatea somnului este recomandată adoptarea unor obiceiuri simple, dar eficiente. În primul rând, este importantă optimizarea mediului de somn. Reducerea expunerii la lumină, în special la lumina ecranelor înainte de culcare, menținerea unei temperaturi confortabile în dormitor și utilizarea zgomotului alb pentru a diminua sunetele perturbatoare pot contribui la un somn mai odihnitor.

Somnul și respirația

Somnul influențează direct modul în care respirăm. În timpul odihnei, frecvența și amplitudinea respirației scad, deoarece organismul are un consum mai redus de energie. Chiar și așa, respirația rămâne suficient de eficientă pentru a asigura oxigenarea corespunzătoare a țesuturilor.

„O respirație corectă duce la o oxigenare adecvată a creierului, a inimii și a tuturor țesuturilor. Dacă respirația nu se produce în mod adecvat sau apar pauze respiratorii, pot apărea simptome atât nocturne, cât și diurne, cu scăderea calității vieții și uneori chiar consecințe medicale importante”, spune Lucia Dobrican.

Obiceiuri sănătoase, somn odihnitor

De asemenea, stabilirea unui program regulat de somn este esențială. Culcatul și trezitul la aceleași ore în fiecare zi ajută organismul să își regleze ritmul biologic. Specialiștii recomandă ca adulții să doarmă cel puțin șapte ore pe noapte pentru a beneficia de efectele pozitive ale somnului.

Monitorizarea modului în care ne simțim dimineața poate oferi indicii importante despre calitatea odihnei. Observarea obiceiurilor zilnice și a impactului acestora asupra somnului poate ajuta la identificarea factorilor care perturbă odihna.

Prin activitățile organizate în peste 70 de țări, World Sleep Society vrea să aducă odată cu Ziua Mondială a Somnului conștientizarea faptului că somnul nu este un lux, ci o necesitate fundamentală pentru sănătate și bunăstare. Specialiștii îndeamnă populația să acorde mai multă atenție acestui aspect esențial al vieții și să adopte obiceiuri care susțin un somn sănătos.

